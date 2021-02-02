Clubhouse'un değeri 1 milyar dolara ulaştı

Sadece iPhone kullanıcılarının davetiye ile girebildiği sesli sohbet uygulaması Clubhouse, kuruluşu üzerinden bir sene geçmemesine rağmen 2 milyon kullanıcısının da etkisiyle 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Clubhouse, pek çok daldan uzmanlar, politikacılar ve ünlülerin de katıldığı çeşitli konulardaki sohbet odalarına katılma imkanı sunuyor. Sadece sesli olması ve kaydedilememesi sebebiyle sohbet odalarında tartışılan konular, oda kapatıldıktan sonra siliniyor.

Clubhouse son günlerde hızla değer kazanması sebebiyle yatımcıların da odağında. Yapılan son fonlama turunda 100 milyon dolar gelir elde eden Clubhouse’un ileriye dönük planları arasında halka arzın da bulunduğu belirtildi. Uygulama bağış, bilet satışı ve abonelik sistemleri ile gelir elde etmeyi ve zaman içinde içerik üreticilerine ödeme yapmayı planlıyor.

Clubhouse, hayatımıza neler getirecek? Türkiye'de birçok sosyal ağın influencer marketing işlerini yürüten Unite.ad Genel Müdürü Arman Acar, "Clubhouse hayatımıza son aylarda girmiş olan, ses tabanlı bir sosyal ağ. Canlı podcast’e ya da discord’a benzetebiliriz. Şu anda sadece davet odaklı bir sosyal ağ fakat yakın zamanda herkesin kullanımına açılacak. Şu anda 2 milyondan fazla global kullanıcısı 30 bin civarında da aktif Türk kullanıcısı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Clubhouse'ta şu anda davetle girildiği için nispeten niş bir kitle olduğunu ifade eden Acar, "Ajans başkanları, marka yöneticileri, ünlüler, influencerlar… Normal şartlarda bir araya getiremeyeceğiniz ya da getirseniz de efektif bir networking kurduramayacağınız yüzlerce kişiyi burada bir arada bulabiliyorsunuz ve etkileşime geçebiliyorsunuz. Pandeminin de etkisi ile bir araya gelemeyen insanların, konuşmaya ihtiyaçları vardı. Clubhouse şu anda bu ihtiyacı fazlası ile karşılıyor. Yüzlerce insan saatlerce vakit geçiriyorlar ve bu daha başlangıç" diye konuştu.

Influencer marketing ekosistemi için Clubhouse'un taze bir kan olabileceğini ifade eden Acar, şunları söyledi: "İlk etapta acaba markalar burayı nasıl kullanabilir dediğimiz anlarda Lipton Ice Tea, Yemek Sepeti ve Banabi birer gün arayla odaların sponsorları oldular. Bu da aslında Clubhouse’ın hızlı büyüyen erişimi ve büyüme hızı ile diğer sosyal ağlara meydan okumaya başladığını gösteriyor."

15 milyar dolarlık pazar

Influencer marketing'in Türkiye’de olduğu gibi tüm dünyada hızla büyümeye devam ettiğini ifade eden Acar, "Geçen 2 yıl ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte hem çok yaratıcı hem geri dönüşü yüksek işbirliklerini görmeye devam edeceğiz. Dünya genelinde influencer pazarlama ekosisteminin 2022 yılı sonunda 15 milyar doları geçeceği öngörülüyor. Bu kendi dikeyinde influencer pazarlamanın birçok kategoriden pay aldığını ve çok daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Nitekim global markaların büyük çoğunluğu influencer pazarlama alanına yaptıkları yatırımları her yıl katlayarak arttırıyorlar ve markaların istekleri, ihtiyaçları ile influencerlar birleştirildiğinde ortaya geri dönüşümü yüksek, başarılı işbirlikleri çıkıyor. Bu noktada Clubhouse gibi taze sosyal ağlar sektörün gelişimi için çok önemli bir noktadalar. Çünkü hem influencerlara hem son kullanıcıya hem de marka, ajanslara yeni seçenekler sunulmuş oluyor. Bu da pazarın ön görülenden hızlı yükselebileceğine olan inancı pekiştiriyor" diye konuştu.