CMA CGM Air Cargo, destinasyonlarına İstanbul'u dahil etti

Dünyanın önde gelen taşımacılık ve lojistik gruplarından CMA CGM Group, yeni hava kargo uçuş destinasyonlarıyla hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Hazarin itibarıyla İstanbul'u da destinasyonlarına dahil eden CMA CGM Air Cargo’nun ilk uçağı 5 Haziran sabahı saat 02.00’de İstanbul Hava Limanı’na iniş yaptı.

CMA CGM Air Cargo, İstanbul‘un yanı sıra Şikago, Atlanta, New York, Liege, Dubai ve Beyrut’a hava taşımacılığı hizmeti veriyor. CMA CGM Air Cargo’nun tüm destinasyonlara olan servislerinin satışından ticari hava taşımacılığı hizmetlerinde ECS Group sorumlu olacak.

İstanbul-Liege bağlantısı ile ABD başta olmak üzere Dubai ve Beyrut’a da hizmet verecek olan CMA CGM Air Cargo, A330-200F tipi kargo uçaklarıyla tarifeli kargo seferleri gerçekleştirecek.

Uçuşlar haftada iki kez olacak şekilde başladı

Konuya ilişkin açıklama yapan CMA CGM Air Cargo Genel Müdürü Xavier Eiglier, “CMA CGM Group olarak müşterilerimize kara, deniz ve hava taşımacılığını içeren nakliye ve lojistik hizmetleri sunuyoruz. Birkaç kıta arasında bulunan ve stratejik konuma sahip olan İstanbul’a yapılacak uçuşların gerek Türkiye’nin ithalat ve ihracatına olumlu etki sağlayacağına gerekse de CMA CGM Air Cargo’nun gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacağına inanıyoruz. Müşterilerimize, yerel veya uluslararası forwerdarlara ve diğer hava yolu taşıyıcılarına yeni destinasyonlar sunarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Uçuşlarımıza, haftada iki kez olarak başladık; artırmayı umuyoruz.” dedi.