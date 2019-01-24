CMO'nun yeni işi verileri analiz etmek
Turkcell CMO'su Ömer Barbaros Yiş, gelecekte ürünleri bile yapay zekanın belirleyeceğini düşünüyor. Yiş, "Bir müşteri grubumuza özel bir teklif sunmaya başladığımızda yapay zeka bize 'Aynı teklif diğer bir grup müşterileriniz için de uygun olabilir' diye öneri üretiyor" dedi. (Murat Yıldız)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.