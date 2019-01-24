ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

CMO'nun yeni işi verileri analiz etmek

Turkcell CMO'su Ömer Barbaros Yiş, gelecekte ürünleri bile yapay zekanın belirleyeceğini düşünüyor. Yiş, "Bir müşteri grubumuza özel bir teklif sunmaya başladığımızda yapay zeka bize 'Aynı teklif diğer bir grup müşterileriniz için de uygun olabilir' diye öneri üretiyor" dedi. (Murat Yıldız)

CMO'nun yeni işi verileri analiz etmek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.