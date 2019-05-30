CMS, 2020’de Çiğli 2'de çıtayı yükseltecek

30 Mayıs 2019

Alüminyum alaşımlı jant üreticisi olan CMS, 2018 yılında 8 milyon adetlik üretim ve satış yaptı. Bu yıl ise yaklaşık 8.6 milyon adetlik üretim hedeflediklerini belirten CMS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berat Ösen, 2018 yılını yaklaşık 370 milyon euro ciro ile tamamladıklarını, bu yıl ise 400 milyon euro’luk ciro hedefi belirlediklerini kaydetti.

Ösen, “Yaklaşık 100 milyon euro’luk yatırım maliyeti olan Çiğli 2 fabrikamızın 2020 yılı başında 500 bin adetlik, 2022 yılının sonunda ise tam kapasiteye ulaşmasını planlıyoruz. Yeni teknolojilerle birlikte kalitemizi ve kapasitemizi daha da artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Çevresel etkiyi asgariye indirmek için çalışmalarına hız vereceklerini bildiren Berat Ösen, şirketlerinin kurulduğu kent olan İzmir’in toplumsal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak projeleri gerçekleştireceklerine işaret etti.

Ürünlerinin su ayak izini takip ederek, su tüketimlerini kontrol altında tuttuklarını ileten Ösen, “Gaziemir tesisimizde yağmur suyunu geri kazanımı ile su tasarrufu sağlıyoruz. Saatte 75 ton endüstriyel atık suyumuzu tam arıtma işlemlerinden geçirerek arıtıyoruz. Böylece göl deniz akarsu gibi su kaynaklarını koruyoruz. Üç tesisimiz de ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri sertifikasına sahip” diye konuştu.

“2018’de yaklaşık 8 milyon adet jant satışı yaptık”

Firmalarının 2018 yılında yaklaşık 8 milyon adet jant satışı gerçekleştirdiğini dile getiren Berat Ösen, bu performansın kendilerine 2.1 milyar TL net satış geliri sağladığını kaydetti.

2018’de bir önceki yıla göre net satış gelirlerinde yaklaşık yüzde 34’lük artış olduğunu söyleyen Ösen, şöyle devam etti: “Üretimimizin yaklaşık yüzde 76’sını ihraç ediyoruz. Araç üzerinde yurtdışına çıkan jantlarımızı da bu hesaba dahil edersek üretimimizin neredeyse tamamı yurtdışına ulaşıyor. Avrupa’da üretim yapan otomotiv markalarının neredeyse tamamına jant satışı yapıyoruz. Avrupa’da 15 farklı ülkede, 88 farklı teslim noktasına jant teslimatı yapıyoruz. Bu noktalardan bir tanesi ise Bremen’de konumlanmış olan CMS Avrupa Lojistik merkezimiz.”

İhracatlarının kayda değer kısmını Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Finlandiya ve Hollanda’nın yanı sıra İspanya, Fransa, İngiltere İsveç, İsviçre, İtalya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya ve Slovenya gibi ülkelere yaptıklarını anlatan Berat Ösen, diğer yandan Ar-Ge merkezlerinde 90 mühendis ve teknisyen ile faaliyet gösterdiklerine değindi.

Global pazarın önde gelen otomobil markalarının ihtiyaç duyduğu jantların ve kalıplarının tasarımları yaptıklarını söyleyen Ösen, “Ayrıca ürün geliştirmeleri ve prototip üretimleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri, özel sektörde faaliyet gösteren diğer Ar-Ge merkezleri ile gerçekleştirdiğimiz projeler sayesinde, geliştirilen jantlar otomobillerin emisyonlarını düşürüp, performanslarını artırıyoruz” ifadesini kullandı.

Globaldeki büyük ölçekli ana sanayilere jant üretiyor

Öte yandan, 1980 yılında Türkiye’nin ilk alüminyum alaşımlı jant üreticisi olarak faaliyete başladıkları bilgisini veren Berat Ösen, bugün itibarıyla Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın da ilk dört alüminyum alaşımlı jant üreticisinden biri olduklarının altını çizdi.

İzmir Pınarbaşı, Çiğli ve Gaziemir Ege Serbest Bölgesi’nde üretim merkezlerinin bulunduğunu bildiren Ösen, şunları kaydetti: “Kalite operasyonları için Oxfordshire ve bunların dışında Frankfurt, Münih, Paris, Torino ve Barcelona’da iletişim ofislerimiz var. Müşterilerimiz arasında Daimler (AMG ve Mercedes), BMW, Mini, Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Seat, Skoda, Toyota, Ford, Fiat Grubu Renault, Nissan, Honda, Dacia ve Lexus yer alıyor. Türkiye’de yine üretici firmalardan Toyota, Oyak Renault, Tofaş, Honda ve Ford markaları için jant üretiyoruz.”