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CNN, 1 ay önce açtığı CNN+'ı kapatıyor

CNN, mart sonunda açtığı internet platformu "CNN+"ı ay sonunda kapatacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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CNN'den yapılan açıklamada, "CNN'in tarihindeki en büyük gelişme olarak" duyurulan internet platformu CNN+'ın nisan sonunda hizmetlerini durduracağı ve abonelerine paralarının iade edileceği belirtildi.

Karar CNN'in ana şirketi WarnerMedia'nın "Discovery" ile birleşerek, "Warner Bros. Discovery" adını almasının ardından geldi.

Discovery Yayın Müdürü J.B. Perrette, CNN Üst Yöneticisi (CEO) David Zaslav'ın şirketin tüm içeriklerinin tek bir platform altında toplanmasını istediğini belirterek, "Karmaşık bir yayın piyasasında, tüketiciler basitlik ve her şeyin tek çatı altında toplanmasını istiyor.' ifadesini kullandı.

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