CNR’ın iflas kararı kaldırıldı

CNR Holding’in 19 grup şirketinden biri olan CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. hakkında geçmiş yıllarda ilk derece mahkemesi tarafından verilen iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CNR Holding’in 19 grup şirketinden biri olan CNR Uluslararası Fuarcılık A.Ş. hakkında geçmiş yıllarda ilk derece mahkemesi tarafından yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile verilen hatalı iflas kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Bu karar, fuar organizasyonlarına aralıksız bir şekilde devam eden CNR Holding tarafından memnuniyetle karşılandı. Haksız şekilde yerel mahkeme tarafından verilen iflas kararı nedeni ile CNR Holding’in devam eden mağduriyeti, geciken adalet ile bir nebze de olsa giderilmiş oldu.

CNR şirketlerine karşı uzun süredir yürütülen karalama kampanyalarından biri olan CNR Uluslararası Fuarcılık hakkındaki hukuka aykırı şekilde alınan iflas kararının CNR lehine sonuçlanmış olması, ekonomi dünyası ve çok sayıda STK tarafından da olumlu karşılandı.

Fuarcılık sektörünün en köklü firması olan CNR Holding’in yetkilileri, karara karşı memnuniyetlerini dile getirirken, her ne olursa olsun fuar sektöründe gerek katılımcı firmalara gerekse ülke ihracatına azami katkıyı sağlamaya, ülkemizin tanıtımı ve uluslararası ekonomisinin güçlenmesi adına, tıpkı dün olduğu gibi bugün ve yarın da var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirttiler."