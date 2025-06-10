COBRA II 4x4 araçların Romanya'ya ilk sevkiyatı yapıldı

Geçen yıl Romanya Savunma Bakanlığının ihtiyaçları için 1059 adet COBRA II 4x4 zırhlı araç tedarikine yönelik sözleşme imzalayan Otokar, iddialı teslimat takvimi dolayısıyla Sakarya'daki tesislerinde yoğun bir çalışma sürdürüyor.

Türkiye'de üretilen ilk COBRA II araçlar, Romanya’ya ulaştı. Araç temin sözleşmesi kapsamında Türkiye'de üretilecek ilk 278 COBRA II'nin üretimi Sakarya'daki fabrikada gerçekleştirilecek. Bu araçlar için yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemler Romanya’da entegre edilecek.

Türkiye'nin savunma sanayisinde tek kalemde imzaladığı en büyük kara platformu ihracat sözleşmesi kapsamında, ilerleyen aşamada COBRA II araçları ilk kez yurt dışında üretilecek.

Automecanica ile anlaşma

Otokar, kısa süre önce Romanya'ya olan taahhütleri doğrultusunda önemli bir adım atarak, ülkenin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Automecanica S.A. ile Romanya'da yerel üretim yapmak ve ülkede savunma sanayisi kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla bir ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Romanya Savunma Bakanlığı'na ilk araç teslimatının 2025 yılının son çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

Proje kapsamında Romanya’nın da ihtiyaç ve isterleri doğrultusunda COBRA II’nin farklı görevlere uygun varyantları üretilecek.

Sözleşme; personel taşıyıcı, keşif aracı, personel taşıyıcı-uzaktan komutalı silah sistemi, tanksavar aracı, tanksavar komuta aracı, 120 mm havan taşıyıcı, 81 mm havan taşıyıcı, mühendislik aracı, KBRN keşif aracı, ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsıyor.

Romanya, Otokar'ın savunma sanayisi çözümlerini kullanan Avrupa’daki 9. ülke olacak.