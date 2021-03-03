Cobra II'nin "mayına karşı korumalı araç" versiyonu geliştirildi

Otokar, Cobra II ürün ailesine "mayına karşı korumalı aracı" ekledi. Türkiye'de ve dünyada 15 ülkede görev alan Cobra ürün ailesinin yeni modeli olarak tasarlanıp geliştirilen Cobra II 4x4 zırhlı ürün ailesi, 2013'te Otokar ürün gamına eklendi.

Kullanıcıların farklı görev ihtiyaçlarına uygun olarak Cobra II, Cobra'ya kıyasla daha yüksek taşıma kapasitesine ve daha geniş bir iç hacme sahip olarak tasarlandı.

Türkiye'nin yanı sıra ihracat pazarlarında da tercih edilen bir araç olan Cobra II, Cobra gibi farklı görevler için modüler bir yapı ile sunuluyor.

Yeni teknolojilere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdüren Otokar, son olarak modüler yapıdaki Cobra II aracının güncel ve gelecek tehditlere karşı "mayına karşı korumalı araç" (MRAP) versiyonunu geliştirip ürün ailesine ekledi.

Mayına karşı korumalı bir araç olan Cobra II MRAP, kullanıcıların yüksek balistik ve mayın koruma ile yüksek taşıma beklentilerini bu sınıf araçlardan farklı bir hareket kabiliyetiyle sunuyor.

Farklı yerleşim seçenekleri ile 11 kişiye kadar personel taşıma kapasitesine sahip araç, kullanıcı gereksinimlerine uygun olarak 3 veya 5 kapılı olarak yapılandırılabiliyor.