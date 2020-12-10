Coca-Cola, Best Business Awards’ta "Üstün Destek Ödülü"nü kazandı

Coca Cola, dünyanın en prestijli yarışmalarından biri kabul edilen Best Business Awards'ta ödül kazandı.

Coca-Cola İçecek Şirket açıklamasına göre, Coca-Cola (CCI)’nın COVID-19 salgını sürecinde bugüne kadar çalışanları, paydaşları ve farklı ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği değer yaratan uygulamalar, 2020 Best Business Awards COVID-19 Sürecinde Olağanüstü Destek kategorisinde Üstün Destek Ödülü’ne layık görüldü.

Pandeminin en başından beri insan sağlığı ve güvenliğini işinin merkezine yerleştiren CCI, bu süreçte 10 ülkede 8 bin 500 çalışanıyla güçlü bir bağ kurması, çalışanları, bayileri ve toplumun farklı kesimlerindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirdiği geniş kapsamlı iletişim, güvenli yönetim stratejisi ve yardım çalışmaları ile ödülü almaya hak kazandı.

CCI, geçtiğimiz kasım ayında 12. Sürdürülebilirlik Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen “2020 Spotlight Awards İlk 100” sıralamasında birinci sırada yer almış, raporun web sitesi de ödüllendirilmişti.

Best Bussiness Awards’da kazananlar, geniş bir bağımsız uzman jüri heyetinin değerlendirmeleri sonucu belirleniyor.

Açıklamada yer verilen Best Bussiness Awards jürisi değerlendirmesinde, “CCI’nın personel, bayiler ve kamuoyuna yönelik geniş kapsamlı sanal iletişim stratejisi, bilgi videoları ve Üst Yönetici’den (CEO) canlı yayınlar da dahil olmak üzere, şirketin normale en yakın şekilde çalışmasına yardımcı oldu. Mükemmel iletişim ve güvenli yönetim stratejisinin sonucu, CCI'nın üretim operasyonlarını tam kapasite ile sürdürmesi inanılmaz bir başarı.” ifadeleri kullanıldı.