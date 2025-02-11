Coca-Cola dördüncü çeyrek gelirini açıkladı
Atlantalı içecek devi Coca-Cola, ABD, Çin ve diğer ülkelerde satış hacminin artmasıyla dördüncü çeyrekte beklenenden daha iyi bir gelir elde etti.
Coca-Cola'nın geliri yüzde 6 artarak 11,5 milyar dolara yükseldi. Analistler 10,68 milyar dolar gelir bekliyorlardı.
Analistler Coca-Cola'nınn birim kasa hacminin yüzde 1'den daha az artmasını bekliyordu. Ancak şirket, yılın başındaki düşüşü tersine çevirerek ünite kasa hacimlerinin %2 arttığını bildirdi.
Net kar Ekim-Aralık döneminde yüzde 11 artarak 2,2 milyar dolara yükseldi. Tek seferlik kalemlerden arındırıldığında şirket hisse başına 55 sent kazandı. Bu da analistlerin 52 sentlik tahminlerini aştı.