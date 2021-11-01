Coca-Cola enerji içeceği Bodyarmor’u 5,6 milyar dolara satın aldı

ABD’li içecek devi Coca-Cola spor içeceği üreticisi Bodyarmor'un tamamını 5,6 milyar dolara satın alarak şirketin bugüne kadarki en büyük marka alımını gerçekleştirdi. Coca-Cola’nın bu rakama en yakın satın alması 2019 yılında 5,1 milyar dolara aldığı Costa Coffee’ydi.

Coca-Cola, 2018 yılında Bodyarmor'un yüzde 15 hissesini satın alarak şirketin en büyük ikinci hissedarı olmuştu. İçecek devi ilk olarak şubat ayında, ABD Federal Ticaret Komisyonu'na bir ön satın alma başvurusunda bu yıl içinde Bodyarmor'da kontrol hissesi satın almayı planladığını belirtmişti.

Coca-Cola, Bodyarmor' satın alarak, Gatorade enerji içeciğiyle yaklaşık yüzde 70 pazar payına sahip açık ara ara pazar lideri rakibi PepsiCo’ya karşı spor içeceği kategorisinde pazar payını artırmayı hedefliyor. Coca-Cola verilerine göre, Bodyarmor markasının perakende satışları bu yıl yaklaşık yüzde 50 artarak 1,4 milyar doları aştı.

Anlaşmanın bir parçası olarak Bodyarmor'un kurucu ortağı Mike Repole, şirketin gazsız içecek portföyü üzerinde işbirliği yapacak.

Coca-Cola, pandeminin başlangıcından bu yana iyi satmayan içeceklerini piyasadan çekiyor ve aynı zamanda CEO James Quincey yönetiminde, daha geniş bir içecek yelpazesi sunmaya çalışıyor.

Coca-Cola hisseleri bu yıl yüzde 3 değer kazanarak piyasa değerini 244 milyar dolara yükseltti.