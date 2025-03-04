Coca-Cola İçecek 2024'ü 12,5 milyar TL yatırımla kapadı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola İçecek, 2024'te makroekonomik zorluklar, küresel değişimler ve hızla dönüşen iş dinamiklerinin etkilediği zorlu bir faaliyet ortamında gücünü korumayı başardı.

CCI'ın net satış geliri, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası bir önceki yıla göre yüzde 5,6 oranında azalırken son çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,3 oranında artan satış hacmi yılın geri kalanındaki performansı dengeledi.

Enflasyon muhasebesi uygulanan verilere göre Türkiye'de net satış gelirinde yüzde 7,5 oranında gerileme yaşandı ve Türkiye'nin enflasyon muhasebesi hariç net satış geliri yüzde 48,6 artış gösterdi.

Geçen yıl şirketin toplam satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 gerileyerek 1,5 milyar ünite kasa oldu. 2024'te Türkiye'deki hacim artışı ise 2023'e göre yüzde 0,1 seviyesinde gerçekleşti.

Günlük saha uygulamaları, ürünlerin kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlama ve kaliteli portföye ağırlık verilerek, dördüncü çeyrekte 18,4'lük büyümeyle satış hacminde iyileşme elde edildi.

CCI 2025'te de iki yeni fabrika açacak

CCI, 2024'de The Coca-Cola Company'den devraldığı Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited ile Bangladeş pazarına giriş yaparak toplamda 600 milyonluk nüfusa içecek yelpazesi sunmaya başladı. Ayrıca, Özbekistan’daki dördüncü, Kazakistan'daki üçüncü fabrikasını devreye alarak, Tarihi İpek Yolu üzerindeki varlığını daha da güçlendirdi.

Şirket, talepten önce yatırım yapma ilkesi ve pazarlarının uzun vadeli potansiyeline olan inancı doğrultusunda, bu yıl faaliyete geçmek üzere Azerbaycan'ın İsmayıllı şehriyle Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki yeni fabrika açmayı planlıyor.

Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Karim Yahi, geçen yıl zorlu bir faaliyet ortamında yol aldıklarını belirterek, "Ekiplerimizin saha yetkinlikleri, kaliteli portföy karmamız ve işletme modelimizin dayanıklılığı sayesinde dayanıklılığımız bir kez daha kanıtlandı. Dünya standartlarındaki günlük operasyonlarımızı sürdürerek, uzun vadeli stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ettik." açıklamasında bulundu.

Yahi, "Talepten önce yatırım konusundaki kararlılığımızı, 2024 itibarıyla toplam 12,5 milyar lira yatırım yaparak koruduk. Bu yatırımın yaklaşık dörtte biri, Türkiye operasyonlarımızda gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Bu yıla ilişkin görüşlerini de açıklayan Yahi, şunları kaydetti:

"Geleceğe bakarken iyimserliğimizi koruyor ancak yine de temkinli davranıyoruz. Ekonomik ve jeopolitik zorluklar devam etse de bunları çeviklik, disiplin ve durmaksızın büyüme odağımız ile yönetme yeteneğimize güveniyoruz. Stratejimiz net, temellerimiz güçlü ve geleceğe yönelik vizyonumuz parlak. 2025'te de uzun vadede kaliteli büyüme odağımıza sadık kalacağız. 2024'ten öğrendiklerimizle, hacim büyümesi yaratmak için kontrol edebildiklerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Bu nedenle disiplinli günlük saha uygulamalarına, ürünlerimizin pazarlarımızdaki tüketiciler için satın alınabilir olmasını sağlamaya ve kaliteli portföy karmasına odaklanacağız."