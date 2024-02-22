Coca-Cola İçecek Bangladeş satın almasını tamamladı

CocaCola İçecek’in, Çorlu’dan Çin sınırına kadar uzanan bölgede Türk bayrağını dalgalandırdığı nüfus, Bangladeş’le birlikte 600 milyona ulaştı.

Anadolu Grubu’nun hâkim ortak olduğu Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI), Bangladeş’te faaliyet gösteren iki Coca-Cola şişeleyicisinden biri olan Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited (CCBB) hisselerinin tamamını satın aldı. Böylece, faaliyet gösterdiği ülke sayısı 12’ye yükseldi.

Hisselerin yüzde 100'ünü aldı

CCI, tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı CCI International Holland B.V. (CCIHBV) ile, The Coca-Cola Company’nin (TCCC) Coca-Cola Bangladesh Beverages Limited’daki tüm hissesinin satın alınması için hisse alım sözleşmesini (SPA) 15 Şubat 2024 tarihinde imzalamıştı. İşlem, hisse devri başvurusu ve tescil edilmesinin ardından 20 Şubat 2024 tarihinde tamamlandı. CCI’ın CCBB’deki sahiplik oranı doğrudan ve dolaylı olmak suretiyle %100’e ulaştı.

“Çin sınırına kadar bayrağımızı dalgalandıracağız”

Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Bangladeş satın almasıyla birlikte CCI’ın, Türkiye’den Çin’e kadar uzanan operasyon coğrafyasında 34 üretim tesisinde Türk bayrağını gururla dalgalandırmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Özilhan, “Bangladeş’in potansiyeli ile CCI’ın yeteneklerini birleştirerek önemli bir büyüme potansiyeli yakalayabileceğimize ve tüm paydaşlarımıza değer katabileceğimize inanıyoruz. CCBB’nin satın alınmasıyla Coca-Cola İçecek şirketimizin coğrafi ayak izini genişletmiş ve çeşitlendirmiş oluyoruz” dedi.

“CCI 600 milyon nüfusa ulaşacak”

CCI CEO’su Karim Yahi ise dünyanın en kalabalık 8. ülkesi olan Bangladeş’teki bu satın alma sonrası toplamda 600 milyonluk bir nüfusa ulaştıklarını belirtti. Yahi, “Bangladeş’te IMF raporlarına göre %6’nın üzerinde olan ekonomik büyüme potansiyeli bekleniyor.

Bangladeş’in büyüme beklentisi ve nüfusun büyük oranda genç olmasının CCI’ın dış pazarlardaki gücüne güç katacağına inanıyorum. 300’den fazla çalışanı, 1 şişeleme fabrikası ve 3 ana deposu ile CCBB, yaklaşık 300 bin satış noktasına hizmet veriyor ve 500’e yakın distribütörle çalışıyor. CCI olarak Bangladeş’in parlak geleceğine ortak olmak ve katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.