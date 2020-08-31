Coca Cola İçecek, globalden yerele, yerelden tekrar global arenaya uzandı

31 Ağustos 2020

Ana hissedarı Anadolu Grubu olan Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Coca Cola İçecek’in ilginç bir iş serüveni var. Dünya devi Coca Cola Company’nin Türk ortağıyla (o dönem Has Grubu’ydu) yerel bir şişeleyici olarak 1964’te gerçekleşen yatırımdan doğan Coca Cola İçecek, faaliyetlerini bugün Türkiye ile birlikte 10 ülkede hizmet üreten çok uluslu bir içecek şirketi olarak sürdürüyor.

Globalden yerele gelen, ardından gerçekleştirdiği yatırımlarla, Türkiye’nin dışına çıkarak, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Tacikistan ve Suriye’ye uzanan şirketin yönetimi de kendilerini 'çok uluslu bir içecek şirketi' olarak tanımlıyor. CCİ bünyesinde 8 bin 500 kişi istihdam ediliyor.

Coca Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Son 15 yılda operasyonlarımıza 2,5 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pazar lideri veya yakın ikinci oyuncu konumundayız” diyor. CEO Başarır, “Küresel Coca-Cola sistemi içerisinde Coca- Cola İçecek olarak 2019 yılı itibariyle 1,3 milyar ünite kasa satış hacmi ile en büyük on şişeleyici arasında yer alıyoruz Önümüzdeki senelerde coğrafyamızın bize sağladığı fırsatlardan yararlanarak paydaşlarımıza verdiğimiz sürdürülebilir kaliteli büyüme sözünü tutmaya devam edeceğiz.” diye konuşuyor.

Coca Cola İçecek CEO’su Başarır, bulundukları ülkelere ilişkin alacakları çok mesafe olduğuna işaret ederek, “Faaliyet gösterdiğimiz coğrafya ağırlıklı olarak yükselen ve gelişmekte olan pazarlardan oluşuyor. Bu pazarlar, ekonomik ve siyasi zorluklarla birlikte umut vaat eden bir gelecek ve ciddi büyüme fırsatları da sunuyorlar. Coğrafyamızdaki kişi başı gazlı içecek tüketiminin dünya ortalamasının çok altında olduğu düşünüldüğünde, hacmimizi büyütmek için önümüzde geniş bir alan bulunuyor. Gerek faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada gerekse yeni pazarlar ve ürünlerle şirketimizin sürdürülebilir kaliteli büyümesini hız katarak devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

400 milyon tüketiciye ulaşıyor

CCI olarak 10 ülkede 26 üretim tesisiyle faaliyet yürütüyor ve bulunduğu coğrafyalarda 400 milyon tüketiciye hizmet sunuyor. Burak Başarır faaliyet gösterdikleri ülkelerde pazar lideri veya yakın ikinci oyuncu konumunda olduklarını söyleyerek, “Global anlamda en güçlü FMCG sistemlerinden birisinin bir parçası olmamızın getirdiği birçok avantajın yanında, Anadolu Grubu’nun bünyesinde yer almanın yarattığı sinerji de bize güç veriyor. Biz de tüm bu olumlu faktörleri ve disiplinli finansal yönetimimizin gücünü arkamıza alarak büyüme fırsatlarına odaklanmış durumdayız.” diyor.