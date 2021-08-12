Coca Cola İçecek, ikinci çeyrekte 721 milyon lira net kar açıkladı

Coca-Cola İçecek, 2021'in ikinci çeyreğinde 721,2 miyon TL net kâr elde etti. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net karı 353,2 milyon TL olarak açıklandı. 2021'in ikinci çeyreği için satış gelirlerini 5,82 milyar TL (geçen yıl aynı dönem 3,6 milyar TL) olarak açıklayan Coca Cola İçecek, satış beklentisini ise yüksek tek haneli büyüme olarak revize etti. Bir önceki beklenti yüzde 4 ile yüzde 6 arasında büyüme şeklindeydi.



"Kur etkisinden arındırılmış ünite kasa başına net satış gelirimiz yüzde 21 büyüdü"

Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, "Kur etkisinden arındırılmış ünite kasa başına net satış gelirimiz yüzde 21 büyürken konsolide FAVÖK marjımız ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 158 baz puan arttı." dedi.

Başarır 2.çeyrek dönem sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "2021 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından ivmemizi yılın ikinci çeyreğinde de arttırmayı sürdürdük.

Pandemi nedeniyle özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kapanmalar ve sınırlı hareket kabiliyetine rağmen, tüm pazarlarımızda iyi bir performans sergiledik. Karlı büyümemizi devam ettirirken, bunu ana portföyümüzdeki başarılı performans, odaklı pazarlama kampanyalarımız, segmentlere özel icra aksiyonlarımız ve dijital araçların yaygınlaşan etkin kullanımı ile başardık. Zorlu pandemi ortamına rağmen, disiplinli maliyet yönetimi ve ihtiyatlı finansal risk stratejileri sayesinde kârlılık marjlarımızı da artırmayı başardık." dedi.

Başarır şunları söyledi:

"Satış hacmimiz, ana olarak, gazlı içecekler ile birlikte enerji ve buzlu çay önderliğinde istisnasız tüm pazarlarımızda iyi bir büyüme kaydetti. COVID-19’un en şiddetli etkilerini geçen yılın ikinci çeyreğinde yaşadık. Dolayısıyla, meydana gelen düşük baz etkisi de 2021 yılı ikinci çeyreğinde elde ettiğimiz başarılı büyümeye katkı sağladı.

Yerinde tüketim kanalları için devam eden kısıtlamalar ve çeyreğin ilk iki ayında yaşanan kapanmaya rağmen Türkiye’de satış hacmimizi yüzde 18 artırmayı başardık. Bunu değişen tüketici tercihlerine adapte olarak ve ev etkinliklerinde tüketicilerimizi çeşitli zengin marka ve ürün portföyümüzle destekleyerek başardık. Uluslararası operasyonlarımızda yüzde 21 hacim büyümesi kaydettik. Pakistan’da ise etkin iskonto yönetimi, daha fazla satış noktasına erişim, segmentlere ve bölgelere göre farklılaşan teklifler ve daha etkin operasyon modelimiz ile satış hacmimizi yüzde 20 büyüterek gazlı içecek kategorisinde liderliğimizi pekiştirdik. Orta Asya ve Orta Doğu operasyonlarımızda da bu çeyrekte çift haneli hacim büyümesi sergiledik.

COVID-19 pandemisi tüm sektörlerde dijitalleşmeyi hızlandırırken, tüketici tercihleri kalıcı olarak değişmeye başladı. Bu değişime hızla adapte olmaktan ve öncülük etmekten çok mutluyuz. Bu kapsamda pazarlama odağımızı tekrar ev tüketimine yönelttik ve değişen tüketici trendlerine başarılı bir şekilde adapte olduk. Çeşitli ev tüketim okazyonlarında çoklu küçük paket satışlarına öncelik vererek yerinde tüketim kanallarındaki kapanmaların olumsuz etkilerini telafi ettik.

Ve böylelikle, geleneksel, modern ve indirim marketleri kanallarında daha karlı olan küçük paket tüketiminin payını artırabildik. Bunun da ötesinde, ürünlerimizin dijital kanallarda ve e-ticaret mecralarında görünürlüğünü ve bulunurluğunu önemli ölçüde artırdık.

Disiplinli fiyat ayarlamaları, yalın faaliyet modelimiz, tutumlu gider yönetimimiz ve önceliklendirdiğimiz ürün portföyümüz bir kez daha kaliteli büyüme algoritmamıza paralel sonuçlar almamızı sağladı. Kur etkisinden arındırılmış ünite kasa başına net satış gelirimiz yüzde 21 büyürken konsolide FAVÖK marjımız ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 158 baz puan arttı. Geçen senesi çok yüksek bir baza sahip olan yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğini, özellikle yeni COVID-19 varyantları ve bunların işimiz üzerindeki etkileri ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda yöneteceğiz. Yine de bu yılın ilk iki çeyreğinde gösterdiğimiz başarılı performanstan ve artan ivmemizden cesaret alarak, 2021 yılı için yüzde 4-6 olan satış hacmi artış öngörümüzü yüksek tek haneli büyümeye, yüksek onlu büyüme seviyesinde olan kur etkisinden arındırılmış konsolide net satış gelir artış öngörümüzü ise düşük/orta yirmili yüzdelerde büyüme seviyesine revize ediyoruz.

Karlılık öngörümüzde ise özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan artan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı olan faaliyet giderleri yönetimimizi göz önünde bulundurarak bir değişiklik yapmıyoruz.

Diğer taraftan, Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) özelleştirme süreci için hisse satın alım sözleşmesini 6 Ağustos 2021’de imzaladık. Bu ihale sürecinin kazanan tarafı olmaktan çok mutluyuz ve CCBU'nun çoğunluk hissedarı olma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu işlemi, Orta Asya’daki konumumuzu güçlendiren ve bize Coca-Cola sistemi içinde genişleme fırsatları yaratma potansiyeli barındıran, CCI’ın tarihindeki önemli bir adım olarak görüyoruz.

Ayrıca, Özbek alkolsüz içmeye hazır içecek pazarının kısa ve orta vadede sürdürülebilir karlı büyüme için sahip olduğu, kaliteli büyüme algoritmamıza uyumlu önemli potansiyele kuvvetle inanıyoruz.

Yılın ilk yarısında marjlarımızı genişletirken, çift haneli hacim ve FAVÖK büyümesi gerçekleştirmeyi başardık. Önümüzdeki dönemde de sağlam ve yenilikçi ürün portföyümüze, organizasyonumuzun hız ve çevikliğine, dijital olarak desteklenen icra kabiliyetimize, güçlü insan kaynağımıza ve The Coca-Cola Company ile süregelen uzun vadeli iş birliğimize güvenmeye devam edeceğiz. Güçlü özelliklerimizin katkısıyla pazarımızda kazanırken paydaşlarımız için değer yaratmaya kararlıyız.

Ayrıca, çalışanlarımıza coğrafyalarımızda hızlı tüketim malları sektörünün dijital stratejileri uygulayan en iyi oyuncusu olma yolculuğunda bu kadar motive, dayanıklı ve çevik oldukları için özel olarak teşekkür ediyorum. "