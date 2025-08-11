Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte satış hacmini yüzde 4,7 artırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu'nun iştiraki CCI, 2025'in ikinci çeyrek sonuçlarını paylaştı.

Yatırımlarına devam eden CCI, ilk çeyrekte kaydettiği hacim ivmesini takiben ikinci çeyreği daha dengeli bir hacim büyümesi ve değer üretimiyle tamamladı.

Makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen hacimde karlılığa odaklanan CCI, çeşitlendirilmiş ülke portföyünün katkısıyla konsolide bazda orta tek haneli büyümeyi sürdürdü. Elde edilen performans, şirketin faaliyet gösterdiği pazarlardaki dalgalanmalara karşı gösterdiği esneklik ve mücadele gücünü gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7'lik, ilk yarısında ise yüzde 8,5'lik satış hacmi artışı kaydeden şirket, enflasyon muhasebesinin etkileri hariç tutulduğunda, geçen senenin aynı çeyreğine göre, brüt karın yanı sıra faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) marjlarında bir önceki çeyreğin yıllık gelişimine kıyasla artış gerçekleştirdi.

Faaliyet gösterdiği pazarların uzun vadeli büyüme potansiyelini destekleyen CCI, mayısta Azerbaycan'daki ikinci fabrikasını İsmayıllı'da, temmuzda ise Irak'taki dördüncü fabrikasını Bağdat'ta faaliyete geçirdi.

Fitch Ratings, CCI'nın "Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi" notunu haziranda "BBB" olarak teyit etti. Şirket, bu sayede, küresel çapta ihraççıyla ülke notu arasındaki en yüksek farklardan birini korudu.

"Yılın ilk yarısında 6,8 milyar lira yatırım yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Karim Yahi, özellikle Özbekistan, Kazakistan ve Irak'taki güçlü performanslardan kaynaklanan sonuçların, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedeflerine doğru istikrarlı bir şekilde ilerlediklerini gösterdiğini aktardı.

Yahi, geçen yılın avantajlı maliyet yapısına ilişkin baz etkileri ve bazı dönemsel kaymalar nedeniyle çeyrek bazlı dalgalanmalar yaşanabileceğine değinerek, "Değer yaratımına odağımızın artması ve çeşitlendirilmiş ülke portföyümüzün gücüyle, yıl sonu beklentilerimize doğru istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımlarını çeşitlendirerek artırdıklarını aktaran Yahi, şunları kaydetti:

"Talepten önce yatırım stratejimiz çerçevesinde, yılın ilk yarısında yüzde 28'i Türkiye, yüzde 72'si uluslararası operasyonlarda olmak üzere 6,8 milyar liraya ulaşan yatırım yaptık. Yeni fabrika projeleri ve hat yatırımları konusunda kararlıyız. Bu girişimler, geleceğe güvenimizi ve farklı coğrafyalardaki tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bağlılığımızı yansıtıyor."

Yahi, Fitch değerlendirmesinde elde ettikleri teyidin, ana pazarlarında devam eden makroekonomik zorluklara rağmen coğrafi çeşitlilikle desteklenen finansal ve operasyonel performanslarının devam eden gücünü ve dayanıklılığını yansıttığını ifade etti.



Karim Yahi, uzun vadede stratejik yol haritalarına, faaliyet gösterdikleri coğrafyaların sağlam temellerine, yetenekli ve özverili çalışanlarına ve değişen pazar dinamiklerine hızlı tepki verme kabiliyetlerine güven duyduklarını belirtti.