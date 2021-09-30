Coca Cola İçecek, Özbekistan'da 252 milyon dolarlık 'imza'yı attı

Coca Cola İçecek, Özbekistan'daki satın alma sürecini tamamladı.

Şirket, LLC Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) yüzde 57,1 hissesi 252,3 dolara milyona satın alınması işleminin tamamlandığını duyurdu.

Coca Cola İçecek 6 Ağustos 2021'de CCBU'nun özelleştirilmesine yönelik açık satış sürecinin kazananı olarak Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansı (UzSAMA) ile Hisse Alım Sözleşmesini imzalamıştı.

CCBU'nun kalan hisseleri dolaylı olarak The Coca-Cola Company'e ait.

Coca-Cola İçecek ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, imza törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün tarihsel ve kültürel bağlarıyla, kardeş ülkeler Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. Anadolu Grubu Orta Asya’da uzun bir yatırım geçmişine sahip. Bölgenin potansiyeline her zaman inandık ve tüm yatırım kararlarımızda elde ettiğimiz sonuçlar, duyduğumuz bu güveni haklı çıkardı. Anadolu Grubu olarak yatırımlarımıza devam etmeyi ve hem Özbekistan halkı için istihdam yaratmayı hem de ülkenin ekonomisine değer katmayı hedefliyoruz.”

Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, CCBU’nun çoğunluk hissedarı olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şunları söyledi: "Tüketicilerin, çalışanların, toplumun ve Özbek devletinin yararı doğrultusunda CCBU'nun işini ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra, kısa ve orta vadede Özbek meşrubat pazarının sahip olduğu sürdürülebilir ve karlı bir büyüme potansiyeline de inancımız tam.. Özbekistan Orta Asya'da nüfus bakımından en büyük ve alkolsüz içecek pazarında kişi başı tüketimin en düşük olduğu ülke. CCI olarak yaklaşık 30 yıldır bu bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bu deneyimimizden ve öğrendiklerimizden hareketle büyüme potansiyeli olan Özbekistan pazarına da değer katacağımıza inanıyoruz."