Coca-Cola İçecek'in 2021 yılı net satış geliri 21,9 milyar TL oldu

Geçen yılı satış hacminde yüzde 16,2 büyüme, net satış gelirlerinde yüzde 52 artış ve FAVÖK'te yüzde 49 artışla kapatan Coca-Cola İçecek, 2021'de Türkiye ve yurt dışı operasyonlarına toplam 1,3 milyar TL yatırım yaptı.

Yılın son çeyreğinde büyüme algoritması doğrultusunda başarılı sonuçlar elde eden Coca-Cola İçecek, arz yönlü darboğazlar ve enflasyonist baskılara rağmen yüzde 18 hacim ve yüzde 75 gelir artışı elde etti.

FAVÖK marjı 9 baz puan artarak yüzde 16,3 oldu. Tüm çeyreklerde elde edilen güçlü sonuçlar sayesinde CCI'nın 2021 yılı satış hacmi, beklentilerin üzerinde yüzde 16 artarak 1,4 milyar ünite kasa olarak gerçekleşti.

Net satış geliri yüzde 52 artarak 21,9 milyar TL'ye, FAVÖK yüzde 49 artarak 4,7 milyar TL'ye ulaştı.

Kur etkisinden arındırılmış net gelirini ise yüzde 37 artırarak yine beklentilerin üzerine çıkaran CCI'nın hisse başı net karı 9 TL'ye ulaştı.

"Türkiye'de satış hacmi yaz döneminde en yüksek seviyesine ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek'in Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, "Bu performans, CCI'nın çeşitlilik arz eden coğrafya ve ürün portföyünün sadakatle bağlı ve yetenekli insan kaynağının, etkin icra kabiliyetinin, mükemmel tedarik zincirinin ve çevik kültürünün bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

CCI'nın tüm pazarlarının, güçlü büyüme ivmesine katkı sağladığını aktaran Başarır, şunları kaydetti:

"Yüksek volatilite, Kovid-19'un etkileri, küresel tedarik zinciri kısıtları ve artan maliyet enflasyonuna rağmen güçlü finansal sonuçlar açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. 2021 yılının ilk yarısına pandemi ile ilgili kısıtlamalar damgasını vururken, yılın ikinci yarısında aşılamanın hızlanması, mobilitenin artması ve turizmde kısmi toparlanma ile kademeli normalleşme yaşandı. Türkiye'de, yerinde tüketim kanalındaki toparlanma ve ev tüketimindeki başarılı aksiyonlarımız 2021 yılındaki yüzde 13'lük hacim büyümesine katkı sağladı. Türkiye'de satış hacmi yaz döneminde en yüksek seviyesine ulaşırken, uluslararası operasyonlardaki ivme raporlanan bazda yüzde 18 oranında satış hacmi büyümesi ile devam etti. Bu süreçte Pakistan operasyonumuz gazlı içecek kategorisindeki öncülüğünü değer oluşturma odağı ile pekiştirdi.

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın çoğunluk hissesini özelleştirme kapsamında satın aldık. Daha sonra da geri kalan azınlık hissesini The Coca-Cola Company'den satın alarak sahipliğimizi yüzde 100'e çıkardık. Entegrasyon sürecine hemen başladık ve fırsatlarla dolu Özbek pazarında bugüne kadar önemli ilerleme kaydettik. Bunun yanı sıra Özbekistan'daki satın almanın The Coca-Cola Company ile olan uyumumuzu daha da güçlendirdiğine inanıyoruz."

Başarır, 2022 için arz yönlü darboğazlar ve ham madde fiyatlarındaki artışların devam ettiği bir ortamda, yeni yıl için temkinli iyimser duruşlarını koruduklarını belirtti.

Tavizsiz finansal disiplinleri sayesinde FAVÖK marjlarını sabit kalmasını veya 100 puana kadar sınırlı bir daralma gerçekleştirmesini beklediklerini aktaran Başarır, serbest nakit akışının ise mutlak bazda büyüyeceğini öngördüklerini kaydetti.