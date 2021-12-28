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Coca-Cola İçecek'ten Özbekistan'a 90 milyon dolar daha

Coca-Cola İçecek, Özbekistan şişeleme şirketi CCBU'nun yüzde 42.9 hissesini daha 90 milyon dolara satın aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Coca-Cola İçecek, Coca-Cola markalarının Özbekistan'da şişeleme ve toptan dağıtımını yapan Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'da (CCBU) sahip olmadığı yüzde 42.9 hisseyi 90 milyon dolara satın aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre hisseyi The Coca-Cola Company'den aldı. Hisseler Coca-Cola İçecek'e bağlı CCI International Holland BV altına yerleştirildi.

Coca-Cola İçecek böylece CCBU'nun tamamına sahip oldu. Şirket eylül ayında CCBU'nun yüzde 57.2'sini 252.3 milyon dolara satın almıştı.

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