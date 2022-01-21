Coca-Cola İçecek’ten sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracatı

Sürdürülebilirlik hedeflerini faaliyetlerinin merkezine koyan Coca-Cola İçecek (CCI), Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki içecek endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik endeksli tahviline imza attı. Gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının zayıfladığı bu dönemde gerçekleştirilen borçlanma kapsamında CCI, yüzde 4,75 faiz üzerinden 7 yıl vadeli 500 milyon dolar tahvil ihraç etti. CCI bu ihraçla Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracını ülkenin yurtdışı pazarlara borçlanma oranı referansına göre daha düşük maliyetle gerçekleştirmiş oldu.

Konuya ilişkin bilgi veren Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Türkiye dahil 11 ülkede 430 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet veriyor, tüm paydaşlarımız için değer yaratmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik odağımız ve entegre iş modelimizin en somut örneği olarak sürdürülebilirlik endeksli tahvilimizi çıkardık. Türkiye piyasasına da hareket getiren CCI tahvili ile hem Türkiye hem de içecek sektörünün EMEA bölgesindeki ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvilini çıkarmaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

CCI’ın 2021 yılında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ve Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviye olan ‘BBB-’ notu aldığını hatırlatan Başarır, “Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından teyit edilen başarılı performansımızla son derece avantajlı bir bono ihracı gerçekleştirdik.” dedi.