Coca-Cola ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde ciro elde etti
Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden Coca-Cola ikinci çeyrekte 12,4 milyar dolar gelir elde etti. Analistler 11,76 milyar dolar gelir öngörüyorlardı.
Haber Merkezi
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Hisse başına kar 56 cent olurken, düzeltilmiş hisse başına kar 84 cent seviyesinde gerçekleşti.
Şirket 2024 yılının tamamında düzeltilmiş hisse başına karının yüzde 5-6 büyümesini, gelirlerde orgarik büyümenin yüzde 9-10 olmasını bekliyor. Daha önce gelirlerde büyüme beklentisi yüzde 8-9, hisse .aşına kadra büyüme beklentisi yüzde 4-5 olarak duyurulmuştu.