Coca Cola ile Altur arasında 153 milyon liralık arsa satışı

Coca Cola İçecek, İstanbul Yenibosna'daki arsasını 153,3 milyon liraya sattı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Coca Cola İçecek'e ait İstanbul Yenibosna'daki 23 bin 120 metrekarelik arsanın, Altur Turizm Servis ve Tic. Ltd. Şti. ve Altur Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'ye, 153,3 milyon TL bedel ile satıldığı belirtildi.

Satışın nakit olarak gerçekleştiği ve bedelinin ortaklık ödenmiş sermayesine oranının yüzde 60,3 olduğu kaydedildi.

Şirketin taşınmazı satış amacının, kaynakların işletme faaliyetlerine kazandırılması olduğu ve satıştan elde edilen miktarın sağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacağı aktarıldı.