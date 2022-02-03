Coca Cola Satış ve Dağıtım’a soruşturma

Coca Cola İçecek, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuruda, Rekabet Kurulu’nun bağlı ortaklığı Coca Cola Satış ve Dağıtım hakkında soruşturma açılması kararı aldığını bildirdi.

Açıklamada, “Rekabet Kurulu'nun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı, 20.05.2021 tarihli ve 21-26/325- M sayılı, 19.08.2021 tarihli ve 21-39/557-M sayılı ve 25.11.2021 tarihli ve 21-57/796-M sayılı kararları uyarınca hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen çeşitli bilgi ve belgelere istinaden Rekabet Kurulu, 27.01.2022 tarih ve 22-06/84-M sayılı kararıyla bağlı ortaklığımız olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (CCSD) hakkında soruşturma açılmasına ve açılan bu soruşturmanın Kurulun 26.04.2021 tarihli ve 21-23/271-M sayılı kararı uyarınca başlatılan soruşturma ile birleştirilerek yürütülmesine karar vermiştir.” denildi.

Ayrıca açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılmasının soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı da belirtildi.