Coca-Cola Türkiye’ye iki ödül birden

18 Temmuz 2018

Coca-Cola Türkiye’nin sosyal sorumluluk projeleri “The International CSR Excellence Awards” (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) tarafından ödüle layık görüldü.

Coca-Cola Türkiye’nin, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla yürüttüğü Kız Kardeşim Projesi ödül kazanan projeler arasında yeralırken, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi de ödüllendirilen bir diğer proje oldu.

Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri 16 temmuz’da gerçekleştirilen bir tören ile açıklandı. Tören Antony Hopkins, John Hurt, Timothy Dalton, Joan Collins gibi İngiltere'nin ve dünyanın ünlü oyuncularını yetiştiren sanat akademisi olarak bilinen Kraliyet Drama Sanatları Akademisi’nde (RADA) gerçekleştirildi. Törende, Coca-Cola Türkiye’yi Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sinan Cem Şahin temsil etti. Sinan Cem Şahin, “Coca-Cola olarak, işimizin sürdürülebilir olmasının yaşadığımız çevre ve toplumun sürdürülebilir oluşuna bağlı olduğunu düşünüyoruz. Topluma değer katmada sürdürülebilirlik projelerinin büyük bir yere sahip olduğuna inanıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri tarafından takdir edilmiş olması bizim için büyük bir mutluluk.” diye konuştu.

Kız Kardeşim Projesi Hakkında

Coca-Cola Türkiye, TOBB, İTÜ ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen Kız Kardeşim Projesi, 2018 yılında 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Cola-Cola’nın kadınların küresel ekonomiyi şekillendirmede dönüştürücü bir rol oynayacağına inancından hareketle başlattığı ve 2020 yılına kadar dünya genelinde 5 milyon kadının güçlenmesine destek olmayı hedefleyen 5by20 programına Türkiye’den katkı veren Kız Kardeşim projesi, 2015 yılında hayata geçirildi. Bugüne kadar 2 binin üzerinde kadına ulaşan Kız Kardeşim projsi 2018 yılında 30 şehirden 9 bin kadına ulaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında kadınlara girişimcilik, finans ve teknoloji odaklı eğitimler veriliyor. Proje kapsamında ayrıca kadınlar arasında yerel ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadınların ürettiği ürünlerin pazara erişiminin kolaylaştırılması ve görünürlüğünün artırılması için de çalışmalar yapılıyor.

Geleceğin Tarımı Projesi Hakkında

İklim Değişikliği kategorisinde ödül alan ve Konya Kapalı Havzası’nda yürütülen Geleceğin Tarımı projesi ise tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alıyor. Doğa Koruma Merkezi ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı işbirliğinde Konya’da yürütülen Geleceğin Tarımı Projesi, tarımsal uygulamalarda sürdürülebilir arazi ve su kullanımını esas alarak, çiftçilerin iklim değişikliğiyle mücadele etmesini kolaylaştıracak geniş kapsamlı model oluşturmayı hedefliyor. Projede uygulanan anıza doğrudan ekim ve rüzgâr perdesi gibi koruyucu tarım teknikleri ile tarımın önemli girdileri olan toprak ve suyun korunması amaçlanıyor. Güçlenen toprak yapısı ile tarım ürünleri zor iklim koşullarına karşı daha korunaklı hale gelirken verim de artıyor.