Coca-Cola üçüncü çeyrekte beklentileri aştı

Coca-Cola, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, hem gelir hem de kârda analist tahminlerini geride bıraktı ancak içecek talebinin hâlâ zayıf seyrettiğini bildirdi.

Coca-Cola, çeyrek dönemde hisse başına düzeltilmiş 82 sent kâr elde ederek analistlerin 78 sentlik beklentisini aştı. Düzeltilmiş gelir ise 12,41 milyar dolar olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 12,39 milyar dolar seviyesindeydi.

Hisse başına kazanç 82 sent

Şirketin hissedarlara dağıtılabilir net kârı, geçen yılın aynı döneminde 2,85 milyar dolarken bu yıl 3,7 milyar dolara yükseldi. Hisse başına kâr 66 sentten 86 sente çıktı. Yeniden yapılanma giderleri ve diğer kalemler hariç tutulduğunda hisse başına kazanç 82 sent olarak belirlendi.

Coca-Cola'nın net satışları yüzde 5 artışla 12,45 milyar dolara ulaştı.

Şirket, 2025 mali yılı öngörüsünü koruduğunu açıklayarak, hisse başına karşılaştırılabilir kazancın yüzde 3 artmasını, organik gelir büyümesinin ise yüzde 5 ila 6 arasında gerçekleşmesini beklediğini duyurdu.