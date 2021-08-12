Coca-Cola, yerli teknoloji şirketiyle 'Daha Daha' dedi

Dijital çağda pek çok ürün ve hizmet için alternatiflerin hızla çoğalması, müşteri sadakatini markalar için giderek daha da kritik hale getiriyor. McKinsey’nin Amerika’da yaptığı bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 78’i pandemi sürecinde bugüne kadar tercih ettikleri mağaza ve markaların yanı sıra alışveriş şekillerini de değiştirdi. Bu durum, müşteri sadakat programlarının önemini daha da artırırken, bu alanda uzmanlaşan yerli teknoloji şirketlerinden de uluslararası hamleler geliyor. Müşteri sadakat programlarıyla oyunlaştırma ve sipariş çözümlerini büyük veri odağında sunan Kaizen Teknoloji, 2019 yılından başlayarak The Coca-Cola Company’nin global çözüm ortağı olarak geliştirdiği “Daha Daha Platformu”nun 7 ülkeye daha yaygınlaştırılacağını duyurdu. iOS, Android ve web versiyonları bulunan uygulama, Coca-Cola’nın milyonlarca tüketicisine doğrudan ulaşmasını, hediye ve fırsatlar sunmasını sağlıyor.

Pandemi, markaların sadakat programlarına talebini 5 kat artırdı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kaizen Teknoloji Başkanı Loran Özsahakyan, “Coca-Cola’nın insanları bir araya getirme geleneğinin izlerini taşıyan Daha Daha platformunun da aralarında bulunduğu çözümlerimizle birçok markaya hizmet veriyoruz. Pandemi süreci sektördeki dijital dönüşümü hızlandırdı, 2021’de markalardan gelen talepler beş kat arttı. Dijital çözümlerimizle Türkiye’de elde ettiğimiz başarıyı, Coca-Cola gibi bir markayla başka ülkelere de taşıyacak olmanın heyecan, mutluluk ve gururunu bir arada yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan bu tarz başarıların artması için, Coca-Cola örneğinde olduğu gibi, Türkiye’deki şirketlerin de üniversite ve girişimlere yatırım yapmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Kaizen Teknoloji Dijital Ürün Direktörü Rasim Tanrıverdi ise “'Change for Better / Daha İyisi İçin Değişim’ mottosuyla İTÜ Teknokent’te mobil odaklı tasarım ve teknolojiler geliştiren bir şirketiz. Tüketicilerin hayatlarını iyileştirme gayesiyle şirket içinden girişimler çıkarmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değişimi önce insan odağında benimsiyoruz. Temel amacımız ekibimiz ve ekibimizin mutluluğu için değişimi kucaklamak ve bu yönde çalışmak” şeklinde konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...