Coca-Cola yıla güçlü başladı! Ramazan etkisi ile ilk çeyrekte satışları hızlandırdı

Coca-Cola İçecek (CCI), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu dönemde konsolide satış hacmini yıllık bazda yüzde 13,4 artırarak 387 milyon ünite kasaya (ük) ulaştı.

CCI CEO’su Karim Yahi, ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, geçen yılın son çeyreğindeki pozitif ivmeyi başarıyla devam ettirdiklerini vurguladı. "Tüketici satın alma gücündeki zayıflama ve Orta Doğu’daki jeopolitik istikrarsızlıklara rağmen tüm pazarlarımızda güçlü bir hacim performansı sergiledik" diyen Yahi, bunun şirketin çeşitlendirilmiş portföyü, çevik iş modeli ve operasyonel disiplini sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Yahi, özellikle Ramazan ayının bu yıl tamamen ilk çeyreğe denk gelmesiyle büyük paketlerin satışlarında artış yaşandığını, bu nedenle küçük paketlerin payının yüzde 24,4’e gerilediğini söyledi. Şirketin düşük şekerli/şekersiz portföyü de bir önceki yıla kıyasla 171 baz puanlık artışla satışların yüzde 15,5’ini oluşturdu.

Bölgelere göre dağılıma bakıldığında, Türkiye satış hacmi yüzde 8,4, uluslararası operasyonlar ise yüzde 16,1 oranında büyüdü. Pakistan yüzde 17,2, Kazakistan yüzde 11,7, Özbekistan yüzde 8,4, Azerbaycan yüzde 13,3 ve Irak yüzde 11,2 artış kaydetti.

Şirketin satış stratejisinde satın alınabilirliğe öncelik vererek ticari iskontoları optimize ettiğini söyleyen Yahi, bu stratejilerin hacim artışına katkı sağladığını ifade etti. Ancak, artan maliyetler nedeniyle net satış gelirlerinin altında bir maliyet baskısı yaşandığını ve bunun özellikle ilk çeyrekte belirgin hissedildiğini söyledi.

Yahi, “Uzun vadede kaliteli büyümeyi sürdürmekte kararlıyız” diyerek, belirsizliklere karşı doğru fiyatlama, etkin ürün karması yönetimi ve disiplinli uygulama stratejileriyle yol almaya devam edeceklerini vurguladı. Şirketin, yıl başında paylaştığı 2025 hedeflerinde herhangi bir revizyona gitmediği de belirtildi.