Coca-Cola'dan güçlü bilanço! Gelir ve kâr ilk çeyrekte beklentileri aştı

Coca-Cola, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Dünyaca ünlü içecek üreticisi, Wall Street’in hem gelir hem de karlılık tahminlerini aşarak yatırımcıları memnun etti. Şirketin bu dönemde hissedarlara atfedilen net karı 3,33 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 3,18 milyar dolarlık net kara kıyasla artış gösterdi.

Düzeltilmiş hisse başına kazanç 73 sent

Yapılandırma giderleri, işlem kazançları ve diğer kalemler hariç tutulduğunda, Coca-Cola’nın düzeltilmiş hisse başına kazancı 73 sent oldu. Bu sonuç, LSEG anketine katılan analistlerin 71 sentlik beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Gelirler daralsa da revize kalemler beklentiyi aştı

Şirketin net satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşerek 11,13 milyar dolara geriledi. Ancak karşılaştırılabilir kalemler hariç tutulduğunda, çeyreklik gelir 11,22 milyar dolar oldu ve analistlerin 11,14 milyar dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti.

2025 hedeflerinde değişiklik yok

Küresel ticaret gerilimlerinin etkilerine rağmen Coca-Cola, bu etkilerin "yönetilebilir" olduğunu belirtti. Şirket, 2025 yılına dair öngörülerinde değişikliğe gitmedi. Buna göre, organik gelir artışı hedefi yüzde 5 ila yüzde 6 aralığında, karşılaştırılabilir hisse başı kazanç artışı ise yüzde 2 ila yüzde 3 aralığında korunuyor.