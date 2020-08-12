Coca Cola'dan ikinci çeyrekte 411 milyon lira net kar

12 Ağustos 2020

Coca Cola İçecek'in ikinci çeyrek için açıkladığı 411 milyon liralık net kar 359 milyon lira düzeyindeki beklentilerin üzerinde geldi. Firmanın net karı yıllık bazda yatay kalırken, çeyreklik bazda yüzde 224 yükseldi. Çeyreklik bazda kardaki yükselişte kar marjlarındaki 7-9 puanlık artışın etkisi oldu. Altı aylık bazda ise şirket yüzde 32 artışla 538 milyon lira ile ilk yarıyı tamamladı.

Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2020 yılının ikinci çeyreğini, Covid-19 pandemisinin yarattığı etkilere rağmen kârlı sonuçlarla tamamladı.

İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren CEO Başarır, ‘’Önümüzdeki süreç belirsizliğini korusa da karar süreçlerindeki ve aksiyon alma konusundaki çevikliğimiz ile zorlu koşullara adapte olabilme gücümüz, yılın ikinci yarısında daha istikrarlı bir şekilde yol alabileceğimize dair bize güven veriyor” dedi.

CCI, zorlu geçen pandemi döneminde operasyonel giderlerinde önemli ölçüde kısıtlamaya giderek salgın sürecine hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verirken tüm çalışanlarının istihdamını da korudu. CCI’ın satış performansında, karantina sebebiyle ilk kısıtlamalarla birlikte yerinde tüketim kanalının da kapandığı Mart ayı ortasından bu yana kademeli bir iyileşme gözlemlendi. Şirketin etkin gelir yönetimi, paket dağılımındaki olumsuzluğa rağmen net satış gelirlerindeki düşüşün kontrol altına alınmasını sağladı.

Zorlu çeyrekte tüm süreçler kusursuz şekilde yürütüldü

Çalışanları ve iş ortaklarının yanı sıra toplumun sağlık ve güvenliğine de öncelik veren CCI, zorlu sürece rağmen tedarik ve üretimin devamlılığını sağlama başarısı gösterdi. Bu sürecin operasyonları üzerinde kayda değer etkisi olduğunu belirten CEO Burak Başarır: “Nitelikli insan kaynağımız, markalarımız, etkin operasyon ağımız, sağlıklı bilanço yapımız ve müşteri portföyümüz ile tüm süreçleri kusursuz şekilde yürüttük. Dijital teknolojilere uzun yıllardır devam eden yatırımlarımız, dayanıklı performansımızın temel yapı taşlarından biri olarak operasyonlarımıza kesintisiz şekilde devam etmemizi sağladı. Her açıdan zorlu, dinamik, öğretici ve dalgalı geçen çok karmaşık ikinci çeyreğe ilişkin aldığımız sonuçlardan gurur duyuyoruz.”

CCI, Covid-19 sürecinde uyguladığı eylem planları çerçevesinde elde ettiği yüksek operasyonel kârlılık, doğru işletme sermayesi yönetimi ve azaltılan yatırım harcamaları sayesinde ikinci çeyrekte 556 milyon TL tutarında güçlü serbest nakit akımı yarattı.

CEO Başarır, “Pandemi sürecinin operasyonlarımız üzerinde kayda değer etkisi olmakla birlikte, ekibimiz; bir yandan çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplumun sağlık ve güvenliğini önceliklendirirken, diğer yandan mümkün olan en iyi sonuçlara erişebilmek için 24 saat aralıksız çaba gösterdi. Sahip olduğumuz deneyim, karar süreçlerindeki ve aksiyon almadaki çevikliğimiz ve duruma adapte olabilme gücümüz, önümüzdeki çeyreklerde daha istikrarlı bir şekilde yol alabileceğimize dair bize güven veriyor” dedi.