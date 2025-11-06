Coca-Cola’dan Kazakistan’a yeni yatırım: 2026’da dördüncü fabrika geliyor

Coca-Cola İçecek (CCI), Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde dördüncü şişeleme fabrikasını kurmak üzere Tarım Bakanlığı ile çerçeve anlaşması imzaladı.

CCI’ın 2026 yılında inşasına başlamayı planladığı yeni tesis, çevre dostu teknolojilerle donatılacak ve uluslararası standartlarda atık yönetimi uygulamalarına sahip olacak. Fabrikanın doğrudan 120’den fazla, dolaylı olarak ise yüzlerce kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Coca-Cola İçecek CEO’su Karim Yahi, Kazakistan’ın şirketin Orta Asya stratejisindeki kilit rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çimkent fabrikamızla birlikte Kazakistan’daki toplam yatırımımız 500 milyon dolara ulaştı. Genç nüfusu, ekonomik potansiyeli ve bölgesel önemiyle Kazakistan, CCI için stratejik bir pazar olmaya devam ediyor. Aktöbe yatırımı bu güvenin ve uzun vadeli büyüme planlarımızın göstergesi.”