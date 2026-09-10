Çocuk atıştırmalık pazarı dünyada yılda yüzde 6-8 büyüyor
Çocuk atıştırmalık pazarının geçen yıl 72,2 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını söyleyen Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, “Yıllık büyüme yüzde 6–8 aralığında. 10 yıl içinde ise iki katını aşacak” dedi. Çoban, tüketicinin daha büyük kampanya ve uygun fiyat için daha fazla satış noktasını ziyaret ettiğini söyledi.
Hamide HANGÜL
Türkiye’de ve dünyada çocuk atıştırmalık pazarı giderek büyüyor. Pazarın global ölçekte güçlü bir büyüme ivmesi gösterdiğine işaret eden Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, kategorinin gelişimi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Güncel araştırmalara göre global çocuk atıştırmalık pazarı 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 72,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda.
Yıllık bazda yüzde 6–8 aralığında büyüme gösteriyor. Orta ve uzun vadede ise pazarın büyümesini sürdürerek önümüzdeki 10 yıl içinde iki katını aşarak 2035'te 155,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin temelinde birkaç etmen var. Ebeveynlerin, çocuk gelişimini de odağına alan, kaliteli gıda bilincinde artış söz konusu. Karakter ambalajlar, interaktif deneyimler, oyunlaştırılmış formatlar çocukların ilgisini çekerken, satın alma kararında etkili oluyor.”
Yatırımlarda da artış görüyoruz
Söz konusu pazarda markaların, hem anneye güven veren hem de çocuğa eğlence ve gelişimine katkı sunacak öğelerle bu kategoriyi büyüttüğüne vurgu yapan Çoban, “Çocuklara özel ürün geliştirme yatırımlarında da artış görüyoruz” dedi. Şirket olarak, çocukların gelişimine katkı sağlayacak içeriklerle onların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Çoban, “Ozmo’yu yeni inovatif ürünler ve yeni kategorilerle sürekli geliştirerek dünya pazarlarında başarımızı katlamak istiyoruz” diye konuştu.
Tüketici kampanya ve fiyatta daha çok mağaza geziyor
Tüketicinin değişen talebine yönelik bir soru üzerine Çoban, bunun ülkelere göre farklılık gösterdiğini, ancak Türkiye'de tüketicinin, bir alışveriş için ortalama iki mağaza ziyaret ederken, bu defa beş mağazaya çıktığına işaret ederek, “Neden? Çünkü daha uygun fiyat, daha büyük kampanya arıyor. Tüketici daha fazla noktaya gidiyor.
Böyle bir tüketici ihtiyacı olunca da sizin ona göre aksiyon almanız lazım. Bu, Azerbaycan için farklı, Kolombiya için farklı. Mesela Kolombiya’da, marka deneyimi, o markanın sahip olduğu katma değer, fiyat, para birimi çok önemli. Ülkeden ülkeye değişiyor” diye konuştu. Dünyanın her yerinde tüketicinin ürünün nerede üretildiğinden ziyade, markaya baktığına işaret eden Çoban, bugün 220 ülkeye ihracat yaptıklarını açıkladı.
120 ülkeye ihracat
Türkiye’de üretiminin gerçekleştirdiği markaları 5 kıtada 120 ülkeye ihraç eden Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, sektördeki gelişmeler ve çocuk kategorisindeki markası Ozmo’nun hedeflerini Bakü’de düzenlediği etkinlikle açıkladı. Ozmo’nun 70’den fazla ülkede de satışa sunul duğunu söyleyen Çoban, Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da açık ara pazar liderliğini koruduklarını söyledi.
Çoban, “Faaliyet gösterdiğimiz kimi ülkelerde çocuk atıştırmalık kategorisinin jenerik adı haline geldi. Azerbaycan pazarı da bunlardan biri. Ozmo’nun yıllık cirosu ise 200 milyon dolara ulaşmış durumda. Ozmo’yu dünya pazarlarında büyütmeye kararlıyız” dedi. Ebeveynlerin çocukları için atıştırmalık satın alım kararında ürün içerikleri ve güvenilirliğin önem taşıdığının altını çizen Çoban, “Çocuklarda ise markaya kendilerini yakın hissetmeleri ve onlara yaşatacağı deneyim öne çıkıyor” dedi.
Tüketici uygun fiyat için daha çok yer geziyor
Tüketicinin alışveriş davranışındaki değişim, perakendede rekabetin de yönünü değiştiriyor. Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de tüketici daha önce bir alışveriş için ortalama iki mağaza ziyaret ederken, artık aynı alışverişte yaklaşık beş farklı noktaya bakıyor. Fiyat hassasiyetinin artmasıyla birlikte tüketici, karşısına çıkan ilk seçeneği almak yerine farklı satış noktalarındaki fırsatları karşılaştırıyor. Çoban, bu değişimin markaların da tüketiciye sunduğu kampanya, fiyat ve satış stratejilerini yeniden gözden geçirmesini gerektirdiğine dikkat çekiyor.