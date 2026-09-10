Çocuk atıştırmalık pazarı dünyada yılda yüzde 6-8 büyüyor

Hamide HANGÜL

Türkiye’de ve dünyada ço­cuk atıştırmalık pazarı giderek büyüyor. Pazarın global ölçekte güçlü bir büyüme ivmesi gösterdiğine işaret eden Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban, kategorinin gelişimi hak­kında şu açıklamalarda bulun­du: “Güncel araştırmalara gö­re global çocuk atıştırmalık pa­zarı 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 72,2 milyar dolar büyüklüğe ulaş­mış durumda.

Yıllık bazda yüz­de 6–8 aralığında büyüme gös­teriyor. Orta ve uzun vadede ise pazarın büyümesini sürdürerek önümüzdeki 10 yıl içinde iki ka­tını aşarak 2035'te 155,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyümenin temelinde birkaç et­men var. Ebeveynlerin, çocuk ge­lişimini de odağına alan, kaliteli gıda bilincinde artış söz konusu. Karakter ambalajlar, interaktif deneyimler, oyunlaştırılmış for­matlar çocukların ilgisini çeker­ken, satın alma kararında etkili oluyor.”

Yatırımlarda da artış görüyoruz

Söz konusu pazarda markala­rın, hem anneye güven veren hem de çocuğa eğlence ve gelişimine katkı sunacak öğelerle bu kate­goriyi büyüttüğüne vurgu yapan Çoban, “Çocuklara özel ürün ge­liştirme yatırımlarında da artış görüyoruz” dedi. Şirket olarak, çocukların gelişimine katkı sağ­layacak içeriklerle onların yanla­rında olmaya devam edeceklerini söyleyen Çoban, “Ozmo’yu yeni inovatif ürünler ve yeni katego­rilerle sürekli geliştirerek dün­ya pazarlarında başarımızı katla­mak istiyoruz” diye konuştu.

Tüketici kampanya ve fiyatta daha çok mağaza geziyor

Tüketicinin değişen talebine yönelik bir soru üzerine Çoban, bunun ülkelere göre farklılık gös­terdiğini, ancak Türkiye'de tüke­ticinin, bir alışveriş için ortala­ma iki mağaza ziyaret ederken, bu defa beş mağazaya çıktığına işa­ret ederek, “Neden? Çünkü da­ha uygun fiyat, daha büyük kam­panya arıyor. Tüketici daha fazla noktaya gidiyor.

Böyle bir tüke­tici ihtiyacı olunca da sizin ona göre aksiyon almanız lazım. Bu, Azerbaycan için farklı, Kolom­biya için farklı. Mesela Kolom­biya’da, marka deneyimi, o mar­kanın sahip olduğu katma değer, fiyat, para birimi çok önemli. Ül­keden ülkeye değişiyor” diye ko­nuştu. Dünyanın her yerinde tü­keticinin ürünün nerede üretildi­ğinden ziyade, markaya baktığına işaret eden Çoban, bugün 220 ül­keye ihracat yaptıklarını açıkladı.

120 ülkeye ihracat

Türkiye’de üretiminin gerçek­leştirdiği markaları 5 kıtada 120 ülkeye ihraç eden Şölen Çikola­ta CEO’su Erdoğan Çoban, sek­tördeki gelişmeler ve çocuk ka­tegorisindeki markası Ozmo’nun hedeflerini Bakü’de düzenledi­ği etkinlikle açıkladı. Ozmo’nun 70’den fazla ülkede de satışa su­nul duğunu söyleyen Çoban, Tür­kiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, Irak ve Suudi Arabistan’da açık ara pazar liderliğini korudukla­rını söyledi.

Çoban, “Faaliyet gös­terdiğimiz kimi ülkelerde çocuk atıştırmalık kategorisinin je­nerik adı haline geldi. Azerbay­can pazarı da bunlardan biri. Oz­mo’nun yıllık cirosu ise 200 mil­yon dolara ulaşmış durumda. Ozmo’yu dünya pazarlarında bü­yütmeye kararlıyız” dedi. Ebe­veynlerin çocukları için atıştır­malık satın alım kararında ürün içerikleri ve güvenilirliğin önem taşıdığının altını çizen Çoban, “Çocuklarda ise markaya kendi­lerini yakın hissetmeleri ve on­lara yaşatacağı deneyim öne çıkı­yor” dedi.

Tüketici uygun fiyat için daha çok yer geziyor

Tüketicinin alışveriş davranışındaki değişim, perakendede rekabetin de yönünü değiştiriyor. Şölen Çikolata CEO’su Erdoğan Çoban’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye’de tüketici daha önce bir alışveriş için ortalama iki mağaza ziyaret ederken, artık aynı alışverişte yaklaşık beş farklı noktaya bakıyor. Fiyat hassasiyetinin artmasıyla birlikte tüketici, karşısına çıkan ilk seçeneği almak yerine farklı satış noktalarındaki fırsatları karşılaştırıyor. Çoban, bu değişimin markaların da tüketiciye sunduğu kampanya, fiyat ve satış stratejilerini yeniden gözden geçirmesini gerektirdiğine dikkat çekiyor.