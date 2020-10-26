Çocuklar çizdi, Maylo ambalajlarına taşıdı

26 Ekim 2020

Lila Group, Maylo markası ile hayata geçirdiği Maylo Resim Şöleni kapsamında ‘Hayalinizdeki dünya nasıl bir yer?’ sorusunun cevabını resmeden TEGV’li çocukların resimlerinden oluşan özel ambalajlı ‘Resim Şöleni’ ürünleri tasarladı.

‘Resim Şöleni’ kapsamında tüm ŞOK marketlerde satışa sunulacak tuvalet kağıdı, havlu kağıt ve peçete satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı ile Türkiye genelinde TEGV birimindeki çocukların temel eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lila Group CEO’su Alp Öğücü, 2010 yılında TEGV ile iş birliğine giderek temizlik kağıdı sektörünün ilk sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçirdiklerini söyledi. 10 yıldır Maylo markalı ürünlerin satışından elde edilen gelirin bir kısmını TEGV’e bağışlayarak bugüne kadar 20 binden fazla çocuğun eğitimine destek olduklarını belirten Öğücü, "Ocak ayında TEGV ile olan iş birliğimizin 10'uncu yılını Maylo Resim Şöleni ile kutlamış, çocuklarımızdan hayal ettikleri dünyayı resmetmelerini istemiştik. Hepsi birbirinden kıymetli yüzlerce resim arasından kıymetli seçici kurulumuzun belirlediği 6 resmi ise şimdi Maylo ambalajlarımıza taşıyarak hem onları sanat yolculuklarında cesaretlendirmek hem de TEGV birimlerindeki çocuklarımızın ihtiyaçlarına olan desteğimizi sürdürmeyi arzu ettik." dedi.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise şunları kaydetti: “Lila Group ve Maylo, TEGV’in en büyük destekçilerinden biri. Kendileri ile bugüne kadar birçok projeye imza attık. Grubun sponsorluğu ile Çorlu’da inşaat çalışmaları son aşamaya gelen Aysel Öğücü-Lila Öğrenim Birimimizde yılda 3 bin 500 çocuğumuzu daha nitelikli eğitimle buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Sene başında çocuklarımızın 'hayallerindeki dünya' için yaptıkları resimlerin Maylo Resim Şöleni’nde kutlamış ve seçilen resimlerin sahibi olan çocuklarımızı hep birlikte İstanbul’da ağırlamıştık. Şimdi Şölen’de sergilenen resimleri Maylo ürünlerinin paketlerinde görecek olmak bizi ve çocuklarımızı heyecanlandırıyor."