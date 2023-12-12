Çocuklar gündüz saatlerinin yüzde 20’den fazlasını yollarda geçiriyor

Konum takip uygulaması Findmykids, dünyada ve Türkiye’deki çocukların her gün ev dışında ortalama ne kadar yol gittiğini ölçtü. Findmykids’in dünyada 5,8 milyon ve Türkiye’de 250 bine yakın aktif kullanıcısının geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde 07:00 ile 19:00 arasındaki 12 saatlik verilerini anonim olarak değerlendirdiği araştırmaya göre, çocuklar günlerinin hiç de azımsanmayacak bir bölümünü evden okula gidip gelirken yolda geçiriyorlar.

Findmykids verilerine göre dünyadaki çocuklar her gün ortalama 12,3 kilometre yol gidiyor. Bunun 2,8 kilometresini yürüyerek, 9,5 kilometresini ise bir taşıtla kat ediyorlar. Araştırmaya göre dünyanın günde en çok yürüyen çocukları Azerbaycan’da. Findmykids araştırması Azerbaycan’daki çocukların günde ortalama 4,8 kilometre, Kırgızistan’dakilerin 4,3 kilometre, Hindistan’dakilerin 3,8 kilometre ve Türkiye’deki çocukların ise günde ortalama 3,6 kilometre yürüdüğünü ortaya koyuyor. Almanya ve Rusya’nın ortalaması 2,6 kilometre, İngiltere’nin ortalaması 2,2 kilometre ve çocukların en az yürüdüğü ülke olan ABD’nin ortalaması ise 1,6 kilometreyle Türkiye’nin yarısından az.

Findmykids Ülke Müdürü Neşen Yücel, “170 ülkeyi kapsayan araştırmamızda, dünyadaki ve Türkiye’deki çocukların en aktif oldukları sabah 07:00 ile akşam 19:00 arasındaki hareketlerini ölçümledik. Geçtiğimiz Ekim ayı içindeki her günü araştırmamıza dahil ettik. Çocuklar bazı günlerde tabii ki daha aktif olabiliyorlar ancak dünya ortalamasına göre sözünü ettiğimiz bu zaman diliminin yüzde 5’ini yürüyerek, yüzde 12’sini ise bir vasıtayla seyahat ederek geçiriyorlar. Yani günün en aktif saatlerinin toplamda yüzde 17’sini yolda harcıyorlar ve bu oran süre olarak toplamda yaklaşık iki saate karşılık geliyor. Okul yolunun uzunluğunu merak edenler için de hemen belirtelim, evle okul arasındaki mesafenin dünya ortalaması 5,8 kilometre ve evden okula ya da okulda eve giderken geçirilen sürenin ortalaması ise 24 dakika” dedi.

Türkiye’de çocukların evleri ile okulları arasındaki ortalama mesafenin 6 kilometre kadar olduğunu belirten Neşen Yücel, “Tabii ülkemizde olduğu gibi diğer tüm ülkelerde de bazı çocuklar çok daha fazla, kimileri ise daha az yol gidiyor evle okul arasında. Bu konuda dünya sıralaması dikkat çekici. Suudi Arabistan 14,4 kilometre ortalamayla dünyada ilk sırada yer alıyor. Tayland, Malezya ve Güney Afrika 12 kilometre civarındaki ortalamalarıyla bu ülkeyi takip ediyor. ABD’nin ortalaması 10 kilometre iken, Belçika, Kanada ve Fransa 8 kilometre civarındaki ortalamalarla listede yer alıyor” dedi.

Neşen Yücel, Türkiye’deki çocukların günlük hareket yapısına ilişkin olarak çeşitli ayrıntılara da değindi: “Türkiye’deki çocuklar dünyada en çok yürüyenler arasında yer alıyor. Bir kıyaslama yapacak olursak ülkemizdeki çocuklar aktif saatlerinin yüzde 6,5’ini yürüyerek geçirirken Rusya’da bu oran yüzde 5,5, Almanya’da yüzde 5,1, İngiltere’de yüzde 5 ve ABD’de yalnızca yüzde 3,7 gibi bir oran. Yine aynı açıdan baktığımızda ülkemizdeki çocuklar günün 13,8’ini bir araçta seyahat ederek geçirdikleri için aktif saatlerinin yüzde 20,3’ü yollarda geçiyor diyebiliriz. Bu hiç de azımsanmayacak bir zaman dilimi. Bu noktada anne babaların çocuklarını yolda geçirilen zamanı en doğru şekilde değerlendirmeye, örneğin serviste oyun oynamak ya da video izlemek yerine kitap okumaya teşvik etmeleri yerinde olacaktır. Ebeveynler Findmykids uygulaması aracılığıyla çocuklarının cep telefonlarında hangi uygulamayı ne kadar süreyle kullandıklarını kolayca inceleyebilir ve gerekli yönlendirmeleri yapabilirler.”

Neşen Yücel, okula yürüyerek gidip gelen çocukların kimi zaman daha kısa olduğu için farkında olmadan tehlikeli bir yol seçebildiklerine de işaret ederek anne babaları uyardı: “Findmykids uygulamasını kullanan ebeveynler çocuklarının gittiği yolu telefonlarındaki harita üzerinde kolayca görebilir ve tehlikeli bölgelerden uzak durmasını sağlayabilirler. Örneğin, eğer çocuğun araç trafiğinin çok yoğun ve hızlı aktığı tehlikeli bir yoldan gittiğini görürlerse, onu hemen uyarabilecekleri gibi çok daha güvenli bir rotaya da çabucak yönlendirebilirler.”