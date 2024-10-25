Çocuklar için deprem farkındalık eğitimi!

Allianz Türkiye, deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test-Eğitim Merkezi'nin 5'inci yılında yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk programı başlatıyor.

Bu kapsamda deprem kuşağında yer alan Türkiye'de afetlere karşı bilinçli bir toplumun inşasına katkıda bulunmak amacıyla Allianz Teknik danışmanlığında ve TEGV işbirliğinde yürütülecek "Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar" programının tanıtımı, Allianz Türkiye CEO'su Tolga Gürkan ve TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Gürkan, geçen yıl Allianz olarak 100'üncü yıllarını kutlamak için plan yaparken 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem sonrasında bu planları revize ettiklerini ve fon kaynaklarını depremle ilgili yardımlara yönlendirdiklerine değindi.

Gürkan, şöyle devam etti: "Allianz Grubu'nun desteğiyle 6 milyon avroluk bir fon oluşturduk ve çeşitli yardım programlarını hayata geçirdik. Bugün de bu programlardan birini sizlerle paylaşmak için buradayız. Allianz Türkiye'nin geçmişine kısaca değinmek gerekirse, Koç Grubu ile olan işbirliğimiz kritik bir dönüm noktası oldu. 2008'de Allianz, Koç'tan tamamen hisseleri satın alarak yüzde 100 Allianz bünyesine katıldı. Bu süreçte çeşitli yatırımlar yaptık, şirketler satın aldık ve Ataşehir'de Allianz Tower'i satın aldık ve yerleştik. Ayrıca İzmir'de de bir kampüsümüz var. Bu tesislerde bine yakın çalışanımız bulunuyor."

'6 bin saatten fazla eğitim verdik'

2009'da kurdukları Allianz Teknik'in yolculuğunu anlatan Gürkan, 5'inci yılını dolduran tesislerinin bir deprem laboratuvarı olarak da çalıştığını ve bu alanda bir çok deprem testi gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Gürkan, "Deprem gerçeğinin farkında olarak kurduğumuz test merkezimizle bugüne kadar 10 binden fazla ziyaretçi ağırladık ve 6 binden fazla saat eğitim verdik. Ayrıca 2 bin 500 - 3 bin saate yakın saatlik test çalışmaları yaparak kurumların deprem dayanıklılıklarını test etmelerine olanak sağladık. Bu test merkezimiz, dünyada sayılı örneklerden biri ve Türkiye için oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 135 bin çocuğa ulaşmak

Gürkan, programın farkındalık eğitimleriyle başladığını ve Türkiye genelinde 34 ilde, 24 TEGV eğitim noktasında ve 10 mobil "ateşböceği aracı"yla uygulanacağını bilgisini paylaşarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sayede, üç yıllık bir dönemde yaklaşık 135 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız burada eğitimle kazandıkları bilgileri deneyimleyerek pekiştirecekler. Allianz Teknik'te şu an için 2 bin 500 çocuğa hem fiziksel hem de çevrim içi olarak ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca, eğitimleri daha eğlenceli hale getirmek amacıyla bir kutu oyunu da geliştirdik. Bu oyun, TEGV eğitim noktalarında ve anlaşmalı devlet okullarında çocukların öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olacak."

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı da bu süreçte 3 milyon çocuğu nitelikli eğitimle buluşturduklarını kaydetti. Tosyalı, "Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar" programıyla da doğal afet kavramlarını, deprem riskini, çok kapan davranışını kazandırmayı amaçlıyoruz ve bu işbirliği vesilesiyle Allianz ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" açıklamalarında bulundu.

Programla ne yapılacak?

Proje ismi Allianz Türkiye çalışanları tarafından belirlenen "Bilinçli Adımlar, Güvenli Yarınlar", üç katmanlı bir program olarak tasarlandı. Program kapsamında ilk etapta 7-12 yaş grubu çocukların, tüm TEGV noktalarında iki modülden oluşan zorunlu eğitime katılması, deprem öncesi, sırası ve sonrası yapılması gerekenlere dair doğru davranış şekilleri konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor.

Eğitimlerde çocuklara, etkinlikler, videolar, tatbikatlar ve oyunlarla, doğal afetlerin nasıl ayırt edileceği, 'çök-kapan-tutun' yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulanacağı anlatılacak. Programın ikinci etabında, Allianz Teknik'i birebir veya çevrim içi ziyaret eden çocuklarda afet ve risk farkındalığının artırılmasına odaklanılacak.