'Çocuklar İngilizceyi oyunla öğreniyor'

Araştırmalara göre yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenmeyi tercih edenlerin sayısı oldukça yüksek. Meticulous Research tarafından yapılan bir araştırma, dünya çapındaki 1,8 milyar dil öğrencisinin yüzde 77’sinin İngilizce öğrencileri olduğuna işaret ediyor. Pek çok konuda olduğu gibi yabancı dil öğrenimi de giderek online platformlara kayıyor. Aynı araştırmaya göre, online dil öğrenme pazarı 2021’den 2027’ye kadar yıllık ortalama yüzde 18,7 büyüyerek 21,2 milyar dolara ulaşacak.

Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ebeveynler, erken yaşta dil öğrenmeye başlamaları için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de online platformlara yöneliyor.

"Yarım milyondan fazla aile tarafından tercih ediliyor"

Novakid Online İngilizce Okulu Türkiye Direktörü Erhan Oduncu, konuya dair yaptığı açıklamada, “Dijital çağda birden fazla dil bilmenin önemi giderek artıyor. Birçok aile çocuklarının erken yaşta İngilizce öğrenmeye başlaması için kursları araştırıyor ve online derslere yöneliyor. Novakid olarak 45 ülkedeki yarım milyondan fazla ailenin 4-12 yaş grubundaki çocuklarına hizmet veriyoruz. Çocukların kolayca İngilizce öğrenebilmeleri için mekan zorunluluğunu ortadan kaldırarak hem online hem de kişiselleştirilmiş eğitim deneyimi fırsatı sunuyoruz.” dedi.

Oyunlaştırma İngilizce derslerine uyarlandı

Novakid’in uluslararası standartlara uygun modern bir İngilizce ders müfredatı tasarlayarak, çocukların İngilizceyi keyifle öğrenebilmesi, kaliteli, güvenli ve konforlu bir eğitim alabilmeleri için farklı metotlar uyguladıklarını belirten Oduncu, eğitim prensipleriyle ilgili şunları kaydetti: “Eğitim müfredatımız dili deneyimleyerek öğrenme prensipleri üzerinde şekillendiği için dersleri oyunlaştırma metotlarıyla gerçekleştiriyoruz. Oyun gibi geçen dersler, sürükleyici hikayeler ve sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde İngilizce ders olmaktan çıkıyor ve bir hobiye dönüşüyor. Bu yöntem çocukların aynı zamanda ilk dersten itibaren ses, kelime ve cümleleri İngilizce telaffuz etmeye başlamasına ve hızlı konuşma becerisi kazanmasına yardımcı oluyor. Öğretmenlerimizin sadece İngilizce konuşması ise çocukların duyarlılıklarını artırıyor.”

Eğitimde kişiselleştirme deneyimi dönemi başladı

Kişiselleştirilmiş deneyimleri eğitime uyarladıklarını aktaran Erhan Oduncu, “Novakid’in özel veri toplama ve işleme teknolojisi sayesinde, her ders çocuğun gelişimi ve bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak şekilleniyor. Elbette, Novakid’in kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlayan yegane özellik veri işleme sistemi değil. Öğrenci ve ebeveynlere rutin olarak tavsiyelerde bulunan öğretmenlerimiz, eğitim sürecini yakından takip edip, gerekli değerlendirmeleri yaparak tüm eğitim sürecini öğrencinin ihtiyaçlarına uygun hale getiriyor. Örneğin final testinde istenilen sonucu yakalayamayan öğrenciye ek dersler ve öğrendiklerini pratik etme imkanı sunuluyor. Sınav çok kolay geldiği takdirde ise sistem öğrencinin otomatik olarak bir üst seviyeye geçmesini sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Farklı yaş gruplarına 3 farklı İngilizce programı

Novakid’de farklı yaş grupları ve dil seviyelerine uygun 3 farklı İngilizce programı sunduklarını ve müfredatın Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı CEFR’e uygun tasarlandığını belirten Erhan Oduncu, Novakid’in misyon ve hedefleri konusunda, “Öğrenci ve ebeveynlerin beklentilerini her zaman önceliğimiz kabul ediyor, İngilizce öğrenirken her adımda yanlarında oluyoruz. Haftanın 7 günü ulaşılabilen müşteri hizmetimiz, kişisel hesaplarda yer alan sohbet özelliği veya e-posta aracılığıyla sorularını anında cevaplayarak danışmanlık sunuyoruz. TESOL, CELTA gibi sertifikalara sahip olan uzman eğitmen kadromuzla birlikte, güncelliğimizi her zaman korumanın yanı sıra tüm çocukların İngilizce’yi severek öğrenme olanağına sahip olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

