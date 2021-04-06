Çocukların hayallerini bir oda dolusu mutluluğa dönüştüren Moremo, ihracatla büyümek istiyor

ZEHRA ORUÇ-BURSA

Bursa’da 23 yıldır butik olarak özel tasarım çocuk mobilyası üreten firmanın orta vadede hedefi ise yüzde 80 ihracata çalışmak ve yurt içinde online satışlarla Bursa sınırlarını aşıp, hem dünya hem de Türkiye deki çocuklara ulaşabilmek.

'Biraz hayal, biraz tasarım, bir oda dolusu mutluluk' mottosuyla ticari kaygılardan arınıp çocukların sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak eşi Yusuf Katana ile birlikte çocuklar için yaşam alanları tasarlayıp, üretim yaptıklarını anlatan Moremo Kids Furniture Kurucu Ortağı Pervin Katana, “El işçiliği ile lake boyalı mobilyalar üretiyor ve satıyoruz. Yurt dışında el emeğine ve el işçiliğine çok daha fazla kıymet veriliyor. Mobilyalarda kullanılan malzeme standartlarından, korkuluk arası ölçülerine, kullanılan mekanizmalara kadar pek çok detay çok önemli. Ülkemizde maalesef hala çocuk mobilyası alışverişi bilinçsiz ve fiyat odaklı olmaktan çok öteye gidemiyor. Çoğu zaman kalite ve sağlık ikinci planda yer alıyor. İlk kez 2018 yılında Almanya Köln'de düzenlenen Kind +Jugend Fuarı'na katılarak yerelden uluslararasına geçtiklerini vurgulayan Katana, “23 yıllık deneyimimizin yanında amatör ruhumuzun verdiği heyecanla ilk yılımızda 4 ülkeye ihracat yapar konuma ulaştık. İç piyasada mağazacılık faaliyetlerimizi azaltıp, ihracata ve online satışa yönelmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Halihazırda Irak, Hollanda, İngiltere, İsviçre ve Yunanistan’da satış noktalarının bulunduğunu ifade eden Pervin Katana yurtdışında başta İtalya olmak üzere farklı ülkelerde mağazalaşmayı ve yurtdışı mağaza sayısını 2023 yılı sonunda 12’ye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Üretimin yüzde 30’unu yurtdışına gönderdiklerini söyleyen Pervin Katana, 2023 sonunda yüzde 80 seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tüketici Kalite Memnuniyet Ödülüne layık görüldü

Çocukları ve müşteri memnuniyetini odağına alan Moremo Kids Furniture, 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü’nde İstanbul’da gerçekleştirilen 34.Uluslarası Tüketici Kalite Zirvesinde Tüketici Kalite Memnuniyet Ödülüne layık görüldü. Bursa’da ticari faaliyetlerini yürüten Moremo, çocukların hayal dünyalarını geliştirecek mobilyaların yanı sıra kişiye özel butik ürünler tasarlamakta ve üretmekte. Öte yandan, çocuk oyun alanı, kreş mobilyası gibi çocuğun olduğu her alanda faaliyet göstermektedir. Bugün Bursa’da 15 kişilik ekiple bin 200 metrekarelik alanda üretim gerçekleştiren Moremo’nun yurt içindeki tek satış mağazası ise Bursa’da bulunuyor.

Hem anne hem çocuk dostu marka…

Moremo, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile anne ve çocukların hayatlarına dokunuyor. Pervin Katana, “’Bir anne değişirse çocuk değişir’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında hamile anne adaylarına gönüllü hamilelik koçluğu hizmeti veriyor. ‘Her çocuk bir fidandır’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında TEMA’dan çocuklar adına fidan dikimi yapılıyor. ‘Minik Eller Boyuyor’ sosyal sorumluluk projesinde hazırlanan ahşap oyuncaklar çocuklarla birlikte boyanıyor ve etkinliklerden elde edilen gelir paydaş kuruma bağışlanıyor. ‘Moremo ile Evde Hayat Var’ sosyal sorumluluk projesiyle annelere ve çocuklara yönelik online canlı yayınlar yapılıyor. MDF malzemeden hazırladıkları iller haritası ile çocuklar ve aileler, puzzle Türkiye haritası yapıyor. ‘Hoş Geldin Bebek’ sosyal sorumluluk projesi ile yeni doğan bebekler için beşik bağışında bulunuyor. ‘Bir Dilek Tut’ sosyal sorumluluk projesi ile çocukların dileklerini gerçekleştiriyor. Çocuklar için hayal güçlerini destekleyecek ürünler tasarlayıp üretmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile sürekli çocukların ve annelerin hayatlarına dokunmak gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Pervin Katana, hedeflerinin, ticari kaygılardan uzaklaşıp, çocuklarımızı odak noktamıza alıp, Bursa dışında Türkiye ve dünyada daha çok çocuğun hayatına dokunarak mutluluklarına mutluluk katmak olduğunu söyledi.