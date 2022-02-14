Coente, yeni ‘Ultra Serisi’ni Orlando’da görücüye çıkardı

Orlando'da 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Kuzey Amerika’nın en önemli mutfak ve banyo organizasyonlarından Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı (KBIS), bu yıl 60 ülkeden 369 marka ve 60 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Coante ise, kompoze yüzeyler sektöründe fuara katılan tek Türk firması oldu.

Kuvarsı, breton teknolojisiyle bir araya getirerek mutfak, banyo tezgahı, merdiven gibi alanlarda kullanılmak üzere estetik ürünler üreten Coante, fuarda klasik ürünlerinin yanı sıra yeni ‘Ultra Serisi’ni de tanıttı.

“17 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Kompoze taş sektörünün pek çok ülkede hızla büyümesi nedeniyle yurt dışı fuarlara önem verdiklerini söyleyen Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem, “Artık doğallık, hijyen, sağlamlık ve tasarım özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. 4 sene gibi kısa bir süre içinde Türkiye'de pazar lideri olmamızın yanı sıra 17 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için pandemi süreci ve diğer krizlere rağmen faaliyetlerimize devam ediyoruz. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici, etkileşimli bir platform olduğu için sektörümüz adına Türkiye'yi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz.” dedi.