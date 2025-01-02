Coğrafi işaret tescilli ürünlerin kullanılacağı şef yarışmasının son başvuru tarihi: 12 Ocak

'Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak' teması çerçevesindeki reçetelerin yarışacağı '35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması', Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik elçileri olarak Türk mutfağını geleceğe taşıyacak genç şeflerin başvurularını 12 Ocak'a kadar bekliyor.

Yarışmada adaylar, atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde hazırladıkları reçetelerini, yarışmanın internet sitesi üzerinden çevrim içi başvuru yapıp, ücretsiz olarak iletebilecek. Başvurular arasından seçilecek 10 şef, 24 Ocak'ta 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nın internet sitesinde ve sosyal medyada açıklanacak.

İlk 10'a kalanlar 11 Şubat'ta sunum yapacak

İlk 10'a kalan adaylar, başlangıç, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemeği, 11 Şubat'ta Gastronometro'da jürinin tadımına sunacak. 29 Ocak'ta ise ilk 10'a kalan adaylar için geçmiş yılların yarışmayı kazanan şefleri ve Gastronometro şeflerinin katılımıyla bir mentörlük seansı düzenlenecek.

Sağlanacak uluslararası eğitim fırsatı sayesinde elde edecekleri global tecrübelerle genç şeflerin kariyerlerinde önemli bir adım atma olanağına sahip olacağı yarışmanın jüri koltuğunda ise Gastronometro Direktörü Maximilian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Kurucusu Funda Güzelmeriç İnansal, Gazeteci-Gastronomi Yazarı Ebru Erke, Lokanta Limu Kurucu Ortağı ve Şefi Sara Tabrizi, Vino Locale Kurucu Şefi Ozan Kumbasar, Şarap Uzmanı ve Eğitmen Levon Bağış ve Danışman Şef Mustafa Otar oturuyor olacak.