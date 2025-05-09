Coinbase’in net kârı maliyet artışına takıldı

Kripto para borsası Coinbase, maliyetlerdeki keskin artışın etkisiyle 2025’in ilk çeyreğinde net karında düşüş bildirdi. Şirket, 31 Mart’ta sona eren dönemde 526,6 milyon dolar ya da hisse başına 1,94 dolar düzeltilmiş net kar elde etti. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemde kaydedilen 679,2 milyon dolarlık net kara göre yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüşe işaret etti.

Coinbase, işlem gelirlerinin yüzde 17,3 artışla 1,26 milyar dolara yükseldiğini bildirirken, abonelik ve hizmet gelirleri de yüzde 37 artarak 698,1 milyon dolara ulaştı. Şirketin toplam geliri ise 2,03 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen yıl aynı dönemdeki 1,64 milyar dolarlık gelirle karşılaştırıldığında artışa işaret etse de, analist beklentisi olan 2,1 milyar doların altında kaldı.

Buna karşın, şirketin toplam işletme giderleri yüzde 51 artarak 1,3 milyar dolara yükseldi. Bu artışta, pazarlama harcamalarındaki yükselişin yanı sıra operasyonlar için tutulan kripto varlıklardaki değer kaybının etkili olduğu belirtildi.

Coinbase, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, 2,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla türev borsası Deribit’i satın alarak kripto opsiyon piyasalarına açılacağını duyurdu. Bu hamle, şirketin ürün yelpazesini genişletme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni yatırımlar ve genişleme planlarıyla büyümeyi sürdüren Coinbase’in kâr marjı, artan maliyet baskısı nedeniyle zayıflamış görünüyor.