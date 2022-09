Coinoxs, kripto para dünyasını bir araya getirdi

Takip Et

İnternetin yeni bir versiyonunu adlandıran ve günlük yaşamı uçtan uca değiştirmesi beklenen Web3 trendi her geçen gün daha çok konuşulurken, Web3 pazarı da büyümeye devam etti. 2021'i 3,2 milyar dolarlık bir hacimle kapatan Web3 sektörünün 2030'a kadar her yıl yüzde 43,5 büyüyeceği ve 8 yılın sonunda 81,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye merkezli teknoloji şirketi Coinoxs, Web3 teknolojilerinin konuşulması, girişimcilerin, üniversite öğrencilerinin ve yatırımcıların yarının teknolojilerini inşa etmesi için ocak ayında İstanbul-Nişantaşı’nda açtığı Web3 etkinlik merkezinde kapalı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Coinoxs Kurucusu ve CEO’su Can Azizoğlu, “Web3 son dönemde pratik uygulamalarla bir teori veya konsept olmaktan çıkarak her geçen gün daha gerçek bir deneyime dönüşüyor. Bu konseptin olgunlaşması için daha çok konuşmaya, tartışmaya ve proje geliştirmeye ihtiyacımız var. Blokzinciri teknolojilerini her zaman topluluk yaklaşımıyla ele alan Coinoxs olarak teknoloji tutkunlarını, girişimcileri, üniversite öğrencilerini ve Web3 projesi sahiplerini bir araya getirecek ilk etkinlik merkezini bu yılın başında hem online hem de offline olarak açtık. Nişantaşı'ndaki etkinlik merkezimiz, Türkiye’nin ilk Web3 Hub’ı olarak konumlanıyor.” dedi.

"Markalar da etkinlik düzenleyebilecek"

OxsConnect Hub'ın kripto topluluğunun tüm paydaşlarının blokzinciri teknolojilerine olan tutkularını paylaşabilecekleri ve yarının teknolojisini birlikte inşa edebilecekleri ortak bir fiziksel alan sunduğunu söyleyen Can Azizoğlu, "Blokzinciri topluluğuna Web3'ün olanaklarını daha geniş kitlelere ulaştırmak ve erişilebilir kılmak için önemli sorumluluklar düşüyor. Bu sebeple ilk fiziksel Web3 hub'ı için İstanbul'un en yoğun lokasyonlarından birini, Nişantaşı'nı seçtik. 3 Eylül Cumartesi günü dünyanın önde gelen kripto para borsası OKX sponsorluğunda kapalı bir ağ etkinliğine ev sahipliği yapan Web3 etkinlik merkezimiz, bu konuda eğitim, kutlama, hackathon, buluşma gibi etkinlikler düzenlemek isteyen tüm markaların kullanımına açık. Çevrimiçi ve çevrimdışı OxsConnect Hub alanlarının, blokzinciri meraklılarının yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fırsat tanıyacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Topluluk ve ekosistem yaklaşımlarını temel alıyoruz”

2019’dan bu yana İstanbul’daki merkezlerinden blokzinciri teknolojisi sağlayıcısı ve teknoloji geliştirme şirketi olarak faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Coinoxs Kurucusu ve CEO’su Can Azizoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Üç yıldır blokzinciri tabanlı ürünler geliştiriyoruz ve işletmelerin bu alandaki projelerini daha hızlı, verimli ve esnek bir biçimde hayata geçirmesine yardımcı oluyoruz. Kripto temelli uygulama geliştirme arayüzü, cüzdan, güvenlik ve analitik çözümlerimizin yanı sıra blokzinciri odaklı projelere teknik destek gibi hizmetler de sunuyoruz. OxsConnect hizmetimiz blokzinciri topluluğunu bir araya getirmeyi hedeflerken dünyanın ilk dijital ve fiziksel sosyal kulübünün NFT koleksiyonu OxsTribe’ın lansmanını Dubai'de, önde gelen blokzinciri buluşmalarından AIBC Summit’te yaptık. Her ürün ve hizmetimizde topluluk ve ekosistem yaklaşımını temel alıyoruz. Ülkemizdeki kripto topluluğunu bir araya getirecek çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek.”

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.