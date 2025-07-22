Coldplay konseri skandalında son perde... Yeni CEO konuştu: Adını bile anmadı!

Coldplay konserinde yaşanan ve sosyal medyada viral olan skandalın ardından Astronomer'ın geçici CEO'su Pete DeJoy ilk kez konuştu.

1,3 milyar dolar değerindeki Astronomer şirketinin evli CEO'su Andy Byron, şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile Coldplay’in Boston konserinde samimi şekilde eğlenirken görüntülenmesinin birkaç gün ardından istifa etmişti.

Astronomer hafta sonu yaptığı açıklamada yeni bir CEO arayışına başlayacağını duyurdu.

Geçici CEO'dan ilk açıklama

Astronomer'ın geçici CEO'su, Cumartesi günü beklenmedik bir şekilde görevi devralmasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, şirketi geçen hafta viral olan görüntülerin ötesine taşımayı umduğunu söyledi.

DeJoy Pazartesi günü LinkedIn'de yayınladığı bir yazıda, eski CEO Byron'un adını geçirmeden yaşanılan olaylara ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz birkaç gün içinde yaşanan olaylar, bırakın veri ve yapay zeka dünyasının küçük köşesindeki startup'ları, çok az şirketin karşılaştığı düzeyde bir medya ilgisi gördü. Bu ilgi, ekibimiz için alışılmadık ve gerçeküstü bir durumdu ve her ne kadar böyle olmasını hiç istemesem de Astronomer artık herkesin bildiği bir isim."

"Astronomer'da hiçbir zaman zorluklardan kaçmadık" diyen DeJoy, açıklamasında "Buradayız çünkü misyonumuz herhangi bir andan daha büyük" dedi.

DeJoy ayrıca yazısında ekibine dirençleri ve harika bir şey inşa etmeye olan bağlılıkları için teşekkür etti.

Ne olmuştu?

Dünyaca ünlü Britanyalı rock topluluğu Coldplay’ın Boston’daki Gillette Stadyumu’nda verdiği konser büyük bir skandala sahne oldu.

Coldplay'in solisti Chris Martin, Massachusetts'teki son konserlerinde Andy ve İK şefi Cabot'u yanlışlıkla ifşa etti.

Kucaklaşmalarının büyük ekranda yayınlandığını fark eden Andy ve Cabot aniden birbirlerinden ayrılıp spot ışıklarından kaçmaya çalıştılar.

Chris, onları büyük ekranda gördükten sonra esprili bir şekilde, "Şu ikisine bakın. Ya bir ilişkileri var ya da gerçekten çok utangaçlar" dedi.

Sosyal medyada viral olan ve milyonlarca kez izlenen videonun birkaç gün ardından Andy Byron cumartesi günü istifa etti.