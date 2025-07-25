Coldplay konserindeki skandalın ardından ikinci istifa geldi! Önce CEO Byron, sonra İK müdürü gitti

1,3 milyar dolar değerindeki Astronomer adlı şirketin evli CEO'su Andy Byron’ın, şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile Coldplay’in Boston konserinde samimi şekilde eğlenirken görüntülenmesinin ardından şirketten bir istifa haberi daha geldi.

İnsan kaynakları müdürü Kristin Cabot, şirketin CEO'su Byron ile Coldplay konserindeki görüntülerinin viral olmasının ardından istifa etti.

Andy Byron da görüntülerin birkaç gün ardından istifa etmişti.

Şirket tarafından ABD'li basın kuruluşu CNBC'ye gönderilen mailde, "Kristin Cabot artık Astronomer’da değil, istifa etti" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca hem Cabot hem de Byron, şirketin web sayfasındaki liderlik ekibi bölümünden kaldırıldı.

Geçici CEO 'Astronomer'ı artık herkes biliyor' demişti

Astronomer'ın geçici CEO'su, Cumartesi günü beklenmedik bir şekilde görevi devralmasından bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamada, şirketi geçen hafta viral olan görüntülerin ötesine taşımayı umduğunu söyledi.

DeJoy Pazartesi günü LinkedIn'de yayınladığı bir yazıda, eski CEO Byron'un adını geçirmeden yaşanılan olaylara ilişkin şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz birkaç gün içinde yaşanan olaylar, bırakın veri ve yapay zeka dünyasının küçük köşesindeki startup'ları, çok az şirketin karşılaştığı düzeyde bir medya ilgisi gördü. Bu ilgi, ekibimiz için alışılmadık ve gerçeküstü bir durumdu ve her ne kadar böyle olmasını hiç istemesem de Astronomer artık herkesin bildiği bir isim."

Ne olmuştu?

Dünyaca ünlü Britanyalı rock topluluğu Coldplay’ın Boston’daki Gillette Stadyumu’nda verdiği konser büyük bir skandala sahne oldu.

Coldplay'in solisti Chris Martin, Massachusetts'teki son konserlerinde Andy ve İK şefi Cabot'u yanlışlıkla ifşa etti.

Kucaklaşmalarının büyük ekranda yayınlandığını fark eden Andy ve Cabot aniden birbirlerinden ayrılıp spot ışıklarından kaçmaya çalıştılar.

Chris, onları büyük ekranda gördükten sonra esprili bir şekilde, "Şu ikisine bakın. Ya bir ilişkileri var ya da gerçekten çok utangaçlar" dedi.

Sosyal medyada viral olan ve milyonlarca kez izlenen videonun birkaç gün ardından Andy Byron cumartesi günü istifa etti.