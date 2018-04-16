Coldwell Banker'dan 5 milyar dolarlık satış hedefi

16 Nisan 2018

5 senedir Türkiye’de faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık şirketi Coldwell Banker tarafından Antalya’da düzenlenen ve üç gün süren Gen Blue 2018 sona erdi. 700’den fazla Coldwell Banker Türkiye-Kıbrıs profesyonelinin bir araya geldiği etkinlik, Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Dr. Gökhan Taş’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

"İşimiz marka oluşturmak"

Taş, “İnsan ilişkilerine çok önem veriyorum. Gayrimenkulü veya parası olan insanlara doğru, dürüst ve etik hizmet vererek ve yer değil, yol göstererek hizmet veriyoruz. Sadece fiziken değil, kültürel olarak da birikimli olmak çok önemli” ifadelerini kullanırken “Coldwell Banker profesyonelleri olarak işimiz marka oluşturmak. Algı olarak üst seviyede olmamız gerekiyor. Oluşturduğumuz marka ve algının prestijini değere ve kazanca çevirebiliriz. Etkileme konusu çok önemli. İnsanların ön yargılarını özgüven ve güvenilirliğimizle kırabiliriz” dedi.

“Hedefimize liderlerimizle ulaşacağız”

“Bu sene 700’den fazla profesyonelimizle düzenlediğimiz etkinliği önümüzdeki sene 1200’den fazla profesyonelimizle gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullanan Gökhan Taş, ”25’den fazla şehirde, 140’dan fazla ofis ve 1500’e yakın gayrimenkul danışmanımızla büyük bir güç haline geldik. Hedefimiz daha önce de açıkladığımız gibi 2020’de 300’den fazla ofis, 5 binden fazla danışman sayısı ve 5 milyar dolardan fazla satış hacmine ulaşmak. Bunun için de liderlik çok önemli. Etkileyici olmak çok önemli. Liderlerimizle Coldwell Banker olarak sektördeki zirveye adım adım ulaşacağız. Ofis sahibinden gayrimenkul danışmanına kadar tam konsantrasyonla çalışırsak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.