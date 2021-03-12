Colin's, 6 ülkede 16 yeni mağaza ile büyüyecek

Golbalde 38 farklı ülkede hizmet veren Colin's, bu yıl da yeni mağazalar açarak büyümesini sürdürüyor. Yeni açılacak mağazalarla birlikte toplam 608 mağaza ile hizmet vermeyi sürdürecek olan markanın Türkiye’deki toplam mağaza alanı 72 bin metrekareye yükselecek.

Pandemi döneminde hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyümeyi sürdürdüklerini ve mağaza açmaya devam ettiklerini söyleyen Colin's Global Pazarlama Direktörü Önder Ön, Colin's olarak 38 ülkede 600’ü aşkın mağaza ile günün 24 saati hizmet verdiklerini aktardı.

Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Romanya, Belarus, Fas, Irak ve Gürcistan’ı başlıca pazarları olarak gördüklerini anlatan Ön, "Tüm dünyada 120 milyonun üzerinde müşterimize Colin's deneyimini yaşatıyoruz. Bu deneyimin daha fazla jean severe ulaşması için mağazalarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. 2021’in başından bu yana Rusya’da 1, Fas’ta 2, Ukrayna’da 1 mağazamız açıldı. Yıl sonuna kadar Türkiye’de 2, Rusya’da 7, Belarus’ta 1, Romanya’da 2 mağazamızın açılışları için de planlamalarımız tamamlandı. Bunların dışında genç nüfusunun bizleri heyecanlandırdığı bazı pazarlarda da 8 mağazamız için görüşmelerimiz sürüyor.” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki toplam mağaza alanı 72 bin metrekare oldu

Türkiye’deki genç nüfusu çok önemsediklerini ve planlarını gençlere Colin’s deneyimini yaşatma hedefiyle şekillendirdiklerini belirten Önder Ön, “5 Mart’ta Maltepe Park AVM’deki mağazamızı büyüterek yeniden hizmete açtık. Bu mağazanın açılmasıyla birlikte Türkiye’de müşterilerimize hizmet verdiğimiz toplam alan 72 bin metrekareye ve toplam çalışan sayımız da 2 bin 250’ye yaklaştı. Jean odaklı ürünlerimizi daha fazla mağazamızda müşterilerimizle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek.” diye konuştu.

Pandemide online satış yüzde 70 arttı

Pandemi dönemindeki mağazaların kapalı olduğu aylardaki satışlara ilişkin bilgi veren Önder Ön, “Yurt dışı satışlarımız da dahil olmak üzere online satışlarımızda yüzde 70 artış oldu. Temmuz itibari ile bu oranlar yıllık ortalama yüzde 30 seviyelerine geriledi. Pandemi öncesi e-ticaretin toplam ciromuzdan aldığı pay yüzde 4,7 iken pandemi sonrası bu oran yüzde 7,3 e çıktı.” ifadelerini kullandı.