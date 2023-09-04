Colin's Jeans Fest ile alışveriş festivale dönüşecek!

BÜKE YAVUZER

Kampanya kapsamında jean pantolon alışverişi yapan herkes 5 adet elektrikli scooter, 50 adet akıllı saat, 100 adet kablosuz kulaklık ya da 350 adet 1 yıllık Spotify üyeliğinden birini kazanmak için çekilişe katılma hakkı kazanacak. Ayrıca festival dönemi boyunca yapılan tüm jean pantolon alışverişlerinde boş çıkma ihtimali olmayan kazı kazan da hediye edilecek.

COLIN’S severler, kazı kazan ile bir sonraki 1.000 TL ve üzeri alışverişinde geçerli 200TL, 300TL ya da 450TL indirim kazanma şansı yakalayacak. Alışverişi festivale dönüştüren COLIN’S, kampanyaya katılmak isteyenleri 2 Ekim’e kadar COLIN’S mağazaları ve colins.com’a davet ediyor.

Türkiye'de başlayan ve 2011 yılından bu yana hız kesmeden devam eden COLIN’S JeansFest aynı zamanda Rusya, Ukrayna, Romanya, Belarus, Fas, Gürcistan, Mısır, Irak ve Sırbistan'ta da gerçekleşecek.