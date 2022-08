Colin’s Mısır pazarına 4 mağazayla girdi

Takip Et

Global giyim markası Colin’s yeni mağazalarla hizmet ağını büyütüyor. Kuzey Afrika pazarına 2018 yılında Fas’tan giren marka, 2022’de de 4 mağazayla Mısır pazarına girdi böylece faaliyet gösterdiği ülke sayısını 39’a çıkardı. Mısır’daki yeni mağazalarıyla birlikte Colin’s’in yurt dışındaki mağaza sayısı 384’e yurt içi mağaza sayısı ise 191’e ulaştı. Markanın 3 kıtadaki 39 ülkede toplam mağaza sayısı ise 575 oldu.



Mısır’a açtıkları yeni mağazalara ilişkin açıklama yapan Colin’s Global Pazarlama ve IK Direktörü Önder Ön, “38 ülkede büyümemizi sürdürürken olası yeni pazarları da uzun süredir inceliyorduk ve bu yıl Mısır’a 4 yeni mağaza ile giriş yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm dünyada 120 milyonun üzerinde müşteriye sahibiz. Müşterilerimize her geçen gün yeni ülkelerden on binleri, yüz binleri eklemek; global bir marka olarak bu başarıyı sürdürmek bize gurur veriyor.” dedi.

“Mısır’da da jean denilince akla gelen ilk marka olacağız”

Mısır’daki mağazaları Kahire’deki Mall of Arabia, Mall of Egypt, City Center Almaza ile Tanta’daki Mall of Tanta’da açtıklarını, yeni girdikleri Mısır pazarının büyüme planları içinde önemli bir yeri tuttuğunu belirten Ön, “Coğrafi, iklimsel ve kültürel çeşitliliği yüksek yabancı pazarlara çok alışık bir markayız. Bu global deneyimimizi kullanarak Mısır’ı da kısa zamanda yüksek marka bilinirliğine ulaştığımız ülkelerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bugün başta Rusya, Ukrayna, Belarus, Romanya olmak üzere pek çok ülkede jean denilince akla gelen ilk markayız. Hedefimiz Mısır’da da bu başarıyı elde etmek.” diye konuştu.