Colorex Avrupa'yı odağına aldı

05 Haziran 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Colorex Konsantre Boya ve Plastik Sanayi Genel Müdürü Murat Doğan, orta vadeli hedeflerinin yüzde 25 ihracata çalışmak olduğunu söyledi.

Yurt içi hizmetlerine son yıllarda ihracatı da eklemenin planlarını yaptıklarını belirten Doğan, bu hedefle Avrupa pazarına odaklandıklarını söyledi. Doğan, “Doğu Bloku ülkeleri ile Rusya pazarını da yakın markaja aldık. Orta vadeli hedefimiz yüzde 25 ihracata çalışmak. Kurulduğumuz günden bu yana kaliteden ödün vermeden ciroda her yıl ortalama yüzde 20’lik büyüme yakaladık. 2020 yılında yaşanan COVID-19 pandemisi nedeniyle hedeflerde her ne kadar sapma yaşansa da, kararlı ve emin adımlarla büyüme hedeflerimizi ve yatırım planlarımızı uygulamaya devam etme kararı aldık.” şeklinde konuştu.

“Doğanın bütün renkleri elimizin altında” sloganı ile 2009 yılından bu yana plastiğe rengini veren masterbach (konsantre) üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Doğan, aylık 500 ton konsantre üretim kapasitesi ile ağırlıklı otomotiv ve boru sektörlerine hizmet verdiklerini söyledi. Müşteri portföylerini plastik ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı her sektörün oluşturduğunu kaydeden Doğan, “Bünyemizdeki laboratuvarımız sayesinde en iyi renk standardını sürdürülebilir kılma kabiliyetine sahibiz. Uluslararası standartlarda belirlenen yüzde 1’lik renk sapma payının üstüne çıkmayan kalitemiz ile hizmet veriyoruz. Müşterinin ihtiyaç duyduğu her renk tonunu üretebiliyoruz. Ayrıca üretim süreçlerinde çevre politikalarını benimsiyoruz. Bu bağlamda, müşteri memnuniyetini de en üst seviyede tutmayı başardık.” dedi. Öte yandan Ar-Ge faaliyetleri ile rekabet üstünlüğü sağladıklarını ifade eden doğan, ürünlerde gıdaya uygunluk ve ışık haslığı unsurlarına da önem verdiklerinin altını çizdi.