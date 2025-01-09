Çölyak Vakfı’nın ana sponsoru: Eksun Gıda

Yer aldığı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyen Eksun Gıda, Çölyak Vakfı’na desteğini genişletme kararı aldı. Eksun Gıda’nın Sinangil Glüten Yok markasının Çölyak Vakfı’nın ana sponsoru olmasına ilişkin imzalanan protokol töreninde söz alan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, Holding'in attığı yeni adıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmesinde, “Her ay onlarca çölyaklı bireye glütensiz ürün paketleri ulaştıracak ve bu desteği yıl boyunca kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye’de çölyak farkındalığını artırmak ve glütensiz yaşama dikkat çekmek amacıyla iki kez düzenlediğimiz ‘Çölyak ve Glütensiz Yaşam Zirvesi’ni bu yıl da gerçekleştirerek bu konuda tüm paydaşları bir araya getireceğiz” ifadelerini kullanan Demir, çölyaklı bireylerin yaşam standartlarını yükseltmeye ve kamuoyunda çölyak farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlere destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.

“Sosyal fayda anlayışıyla farklı ihtiyaçları gözeterek büyüyoruz’”

Eksun Gıda’nın farklı tüketici ihtiyaçlarını gözeterek büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Demir, “2006 yılında sosyal sorumluluk anlayışıyla çölyak hastaları için Türkiye’nin ilk glütensiz ununu üreterek çıktığımız farkındalık yolculuğunda kapsayıcı birçok adım attık. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Sinangil Gluten YOK markasıyla çölyak hastaları ve glütensiz beslenenler için güvenle tüketebilecekleri, özel ambalajlarda ekmek ve atıştırmalıklar sunduk. Eksun Gıda Ar-Ge Merkezi’nde özel ihtiyaçlara yönelik ürün çalışmalarını sürdürürken sosyal fayda vizyonumuzu da sürekli olarak geliştiriyoruz” dedi.