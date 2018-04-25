Comcast'in ilk çeyrek net kar ve geliri arttı

25 Nisan 2018

ABD'li kablolu TV ve internet şirketi Comcast, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin yükseldiğini duyurdu.

Comcast'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10,7 artışla 22,79 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen senenin ilk çeyreğinde 20,59 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Açıklamada, firmanın bu yılın ilk üç ayındaki net karının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 3,12 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Comcast'in geçen yılın ocak-mart dönemindeki net karı 2,57 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına karının da 2017'nin ilk çeyreğinde 0,53 dolardan, bu yılın aynı döneminde 0,66 dolara yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Comcast'in bu yılın ocak-mart döneminde müşteri sayısının 273 bin artarak toplam 29 milyon 620 bine ulaştığı bilgisine yer verildi.

Comcast'in ilk çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri değer kazandı. Şirketin hisse başına değeri bugün 34,78 dolara kadar tırmanarak yüzde 4,3 prim yaptı.

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Kaynak: AA