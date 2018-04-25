Comcast'ten Sky için 31 milyar dolarlık teklif

25 Nisan 2018

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunu satın almak için 31 milyar dolar teklif verdi.

Comcast'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 23 milyon müşterisi bulunan Sky grubunun satın alımı için 31 milyar dolar (yaklaşık 22 milyar sterlin) teklif verildiği belirtildi.

Satın almanın gerçekleşmesi halinde, Sky grubunun bünyesinde bulunan Sky News haber kanalının editöryal bağımsızlığının 10 yıl korunacağının kaydedildiği açıklamada, ayrıca 5 sene boyunca başka bir İngiliz gazetesinde çoğunluk hissesi satın alınmayacağı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Comcast'in satın alma teklifinin, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox’un Sky grubunu alma teklifine kıyasla yüzde 16 daha yüksek olduğu vurgulandı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), ocak ayında, 21st Century Fox’un Sky grubunu alma girişimini "medyanın çok sesliliği açısından kamu yararına olmadığı" gerekçesiyle engellemişti.

Bunun ardından, ABD'li eğlence ve medya devi Walt Disney bu ay başında Sky News'i satın almak için girişimde bulunarak, 21st Century Fox’un Sky grubunu satın almasına destek olmaya çalışmıştı.

Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox, yüzde 39'luk hissesine sahip olduğu Sky grubunun geriye kalan yüzde 61'lik hissesini satın almak için geçen sene 11,7 milyar sterlin (16,5 milyar dolar) teklif etmişti.

Walt Disney ise aralık ayında, 21st Century Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif ettiğini duyurmuştu.

Comcast'in sahip olduğu firmalar arasında, uluslararası medya ve eğlence şirketi NBCUniversal ve NBC televizyonu ile film yapımı ve distribütörlük şirketlerinden Universal Studios ve DreamWorks Animation bulunuyor.

Kaynak: AA